Kraay jr. ziet supertalent bij Ajax: "Ik ben zo'n groot fan"

Hans Kraay jr. heeft zich lovend uitgelaten over Ajax-talent Abdellah Ouazane. In het programma Goedemorgen Eredivisie vertelde de ESPN-analist dat hij enorm onder de indruk is van de pas zeventienjarige middenvelder, die vrijdagavond uitblonk bij Jong Ajax tegen FC Den Bosch.

Kraay jr. zag de jonge Ajacied een belangrijke rol spelen in de 3-2 overwinning en kon zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. "Ik ben zo’n groot fan van de net zeventien jaar geworden Abdellah Ouazane. Alles aan die jongen is mooi en het is ook niet gek dat Real Madrid hem al een tijdje op de radar heeft."

Ouazane liet zich in die wedstrijd direct zien door de gelijkmaker te maken nadat Jong Ajax al vroeg op achterstand was gekomen. De middenvelder passeerde twee tegenstanders en schoot vervolgens beheerst raak. Kraay jr. legde uit waarom hij die goal zo bijzonder vond. "Die bal ligt onder hem. Dus ik zei vrijdag tegen Pascal Kamperman in het schakelprogramma, dat de bal onder hem ligt en hij dus geen achteruithaal kan doen."

De analist maakte daarbij ook een vergelijking met een legendarische afmaker, al wilde hij dat meteen nuanceren. "Zo maakte Romario ook heel veel goals, zonder achteruithaal." Tegelijk benadrukte Kraay jr. dat hij Ouazane niet letterlijk met de Braziliaanse spits wilde vergelijken. "Dat gaat Pascal mij weer betichten van het feit dat ik hem vergelijk met Romario, maar dat doe ik helemaal niet."