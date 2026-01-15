Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay junior: "Als nummer 6 kan hij er inderdaad niet veel van"

Niek
Hans Kraay
Hans Kraay Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend met 2-3 op bezoek bij Telstar en Hans Kraay junior zag meerdere uitblinkers bij de club uit Amsterdam. De voetballiefhebber was onder andere vol lof over Ko Itakura en Mika Godts. 

"Ik weet wel dat Ajax niet uit bij Real Madrid speelde, maar het centrum Youri Baas en Ko Itakura zag er zowel verdedigend als aanvallend prima uit", blikt hij terug in zijn column op de website van VI. "Er zijn mensen die Itakura hebben uitgelachen toen Fred Grim hem een paar keer in de Henderson-rol neerzette voor de winterstop, als nummer 6 kan hij er inderdaad niet heel veel van. Maar Itakura naast Baas, met het spel volledig voor hem, is gewoon een prima centrale verdediger en twee klassen beter dan Sutalo", benadrukt Hans Kraay junior.

Ook Sean Steur krijgt een compliment. Steur verblikt of verbloost niet op het plekkie van Taylor. Hij wil elke bal hebben, geeft hem in negentien van de twintig gevallen aan de goede kleur", vervolgt hij enthousiast. "Het enige is dat hij geen échte goalmaker is, maar met Mika Godts voor hem, Kasper Dolberg in de spits en Davy Klaassen aanvallend naast hem moet dat geen groot probleem zijn. En over Godts gesproken: die vertelde me na afloop dat Fred Grim veel met hem bezig is en hem vooral veelzijdiger en onvoorspelbaarder wil maken", constateert Kraay junior. 

"We kennen Mika Godts als zijnde graag in de bal komend, en dan zijn tegenstander opzoekend, maar de diepgaande Godts hebben we vorig seizoen niet zo heel veel gezien", blikt hij terug. "Dat wordt nu steeds beter, en de 0-2 na de heerlijke dieptepass van Youri Baas toonde dat perfect aan. Want hij is ook nog eens een keer bloedje snel. Hij heeft er nu acht gemaakt, dat is behoorlijk veel als linkerspits. Als hij er nog zes bij prikt, gaat hij gewoon net als Paixão naar een mooie buitenlandse club. Tot zover trouwens het positieve nieuws, want de tweede helft tegen Telstar was niet om aan te gluren." 

Gerelateerd:
Maximilian Ibrahimovic

Kritiek op Ibrahimovic: "Hét talent van Milan was hij zeker niet"

0
Erik ten Hag en Wout Weghorst in 2023

Erik ten Hag laat zich uit over Wout Weghorst: "Bel jij hem vast"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd