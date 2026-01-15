Kraay junior: "Als nummer 6 kan hij er inderdaad niet veel van"

"Ik weet wel dat Ajax niet uit bij Real Madrid speelde, maar het centrum Youri Baas en Ko Itakura zag er zowel verdedigend als aanvallend prima uit", blikt hij terug in zijn column op de website van VI. "Er zijn mensen die Itakura hebben uitgelachen toen Fred Grim hem een paar keer in de Henderson-rol neerzette voor de winterstop, als nummer 6 kan hij er inderdaad niet heel veel van. Maar Itakura naast Baas, met het spel volledig voor hem, is gewoon een prima centrale verdediger en twee klassen beter dan Sutalo", benadrukt Hans Kraay junior.

Ook Sean Steur krijgt een compliment. Steur verblikt of verbloost niet op het plekkie van Taylor. Hij wil elke bal hebben, geeft hem in negentien van de twintig gevallen aan de goede kleur", vervolgt hij enthousiast. "Het enige is dat hij geen échte goalmaker is, maar met Mika Godts voor hem, Kasper Dolberg in de spits en Davy Klaassen aanvallend naast hem moet dat geen groot probleem zijn. En over Godts gesproken: die vertelde me na afloop dat Fred Grim veel met hem bezig is en hem vooral veelzijdiger en onvoorspelbaarder wil maken", constateert Kraay junior.

"We kennen Mika Godts als zijnde graag in de bal komend, en dan zijn tegenstander opzoekend, maar de diepgaande Godts hebben we vorig seizoen niet zo heel veel gezien", blikt hij terug. "Dat wordt nu steeds beter, en de 0-2 na de heerlijke dieptepass van Youri Baas toonde dat perfect aan. Want hij is ook nog eens een keer bloedje snel. Hij heeft er nu acht gemaakt, dat is behoorlijk veel als linkerspits. Als hij er nog zes bij prikt, gaat hij gewoon net als Paixão naar een mooie buitenlandse club. Tot zover trouwens het positieve nieuws, want de tweede helft tegen Telstar was niet om aan te gluren."