Kraay junior: "Die maakt vrijwel elke buitenlandse topclub beter"

Hans Kraay junior snapt wel dat Ajax een poging heeft gedaan om Kodai Sano los te weken bij NEC. De voetballiefhebber, die in het verleden zowel profvoetballer als hoofdtrainer was, is vol lof over de Japanse middenvelder.

"Sano maakt niet alleen Ajax beter, die maakt ook vrijwel iedere buitenlandse topclub beter", vertelt hij in het weekblad van VI. "Dat weet clubeigenaar Marcel Boekhoorn als geen ander. Die vertelde me na de wedstrijd dat hij voor elk bod onder de twintig miljoen euro de telefoon niet opneemt. Zo zouden ze er trouwens ook moeten inzitten bij hun trainer", aldus Kraay junior, die daarmee suggereert dat Dick Schreuder twintig miljoen euro waard is.

"Nou hoop jij natuurlijk dat ik begin te lachen, maar dat doe ik echt niet. Want bij NEC pakken ze het revolutionair aan", vervolgt hij. "Boekhoorn, Carlos Aalbers en Wilco van Schaik hebben heel duidelijk op hun netvlies dat trainers als Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag en Dick Schreuder ploegen beter maken. En dat je dat soort trainers geen contract laat tekenen, waarmee ze voor een habbekrats weggehaald kunnen worden. Dat willen ze in Nijmegen voorkomen."

"Ajax haalde ooit Ten Hag voor een miljoen op bij FC Utrecht. Dat is een fooi", constateert Kraay junior. "Bij Liverpool haalden ze de negen miljoen voor Slot na hun eerste telefoontje naar Feyenoord ter plekke uit hun kontzak. Maar bij NEC zijn ze niet gek. Ik weet niet wat er exact in zijn contract staat, maar ik heb iedereen van de clubleiding gesproken en de conclusie is: Dick Schreuder haal je niet op voor een gevulde koek, hè."