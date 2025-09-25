Kraay junior: "Hij is nu zo grijs als een opgevoerde postduif"

Hans Kraay Junior toont zich kritisch over de scheidsrechters in Nederland. De voormalig profvoetballer, die zelf in het verleden veel gele en rode kaarten kreeg, ziet dat er ontzettend veel fouten worden gemaakt door de arbiters.

"Ik word helemaal krankjorum van ons scheidsrechtersgilde", schrijft hij in zijn column voor het weekblad van Voetbal International. "Vorige week hadden we Robin Hensgens, die bij Feyenoord-Heerenveen er een potje van maakte. We hadden Alex Bos bij FC Twente-NAC, die er zomaar één op de stip legde voor de thuisclub. Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas, heeft het hele handeltje afgelopen week toegesproken, heeft alle scheidsrechters verteld dat de VAR je alleen maar roept bij honderd procent fout", blikt Kraay junior terug.

"En wat doet Erwin Blank? Voorafgaand aan de 2-0 van FC Groningen duwt Prins Telstar-wingback Noslin bijna over de boarding. Een blind paard had dat nog kunnen zien, alleen Blank laat doorspelen", vervolgt hij kritisch. "Gelukkig roept de attente Martijn Vos als VAR hem naar het scherm. Daar ziet Blank zeven keer achter elkaar dat hij er helemaal naast zit, maar negeert de VAR volledig en zegt: “Doelpunt”. Raymond van Meenen heeft rood haar, maar nadat hij dit tafereel heeft gadegeslagen, is hij nu zo grijs als een opgevoerde postduif. En snapt er helemaal, maar dan ook echt helemaal niets meer van", weet Kraay junior.

De analyticus heeft een duidelijke oplossing en wil vanaf nu rigoureus gaan ingrijpen. "Kunnen we scheidsrechters die volledig over de schreef gaan, niet net als voetballers gewoon een paar wedstrijden schorsen? Of een paar wedstrijden in de Derde Klasse Boerenbond laten fluiten", adviseert hij.