'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Kraay junior: "Hij staat de ontwikkeling van Bounida in de weg"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. vindt Kasper Dolberg een goede spits voor Ajax. De analist is niet over alle transfers van de Amsterdammers even enthousiast. 

Ajax haalde Dolberg deze zomer terug als vervanger van Brian Brobbey. "Ik denk dat negentig procent van de Ajax-supporters daar prima mee kan leven", legt hij uit in het nieuwste weekblad van VI. "Je kunt er écht mee voetballen, hij is pas 27 jaar, en heeft in de Belgische competitie de netten flink laten bollen. Dolberg is een mooie tegenpool van Weghorst en ze zoeken het samen maar lekker uit", constateert Kraay, die zich wel kritisch toont over het aankoopbeleid. 

"Nu we het toch over de aanval hebben, wat mij betreft had Ajax niet én Moro én Gloukh aan hoeven trekken", vervolgt hij kritisch. "Volgens mij had je op links Godts en Edvardsen, voor de rechterkant Berghuis en doe dan maar Moro erbij. Maar Ajax wilde een nummer 10, en dat is Gloukh niet, want die speelde bij RB Salzburg grotendeels als linksbuiten. En die heeft Ajax genoeg. Hij staat de ontwikkeling van parel-in-de-dop Bounida flink in de weg", aldus Kraay junior. 

