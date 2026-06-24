Kraay junior reageert: "Dat liet hij bij Ajax nauwelijks zien"
Het Nederlands elftal won zaterdagavond op het WK in de Verenigde Staten met 5-1 (!) van Zweden en Brian Brobbey nam de eerste twee treffers van Oranje voor zijn rekening. Hans Kraay junior heeft genoten van de sterke centrumspits.
"Een dag voor de wedstrijd tegen Zweden, vertelde Ronald Koeman op de persconferentie dat we veel meer mensen in de zestien van de tegenstander moesten krijgen. Vooral tegen defensieve ploegen als Japan en Zweden", blikt hij terug op de website van VI. "Daarom kon ik heel goed begrijpen dat hij bij Brobbey uitkwam, als aanspeelpunt in de drukte. Die kan als geen ander met zijn rug naar de tegenstander spelen", aldus Kraay junior.
"Wat zou dat heerlijk gaan worden voor Gakpo, voor Reijnders, voor Malen: allemaal lekker inspelen en doorbewegen", vervolgt hij enthousiast. "Brobbey heeft zó veel indruk gemaakt met zijn twee goals én zijn spel, dat zelfs Zlatan Ibrahimovic, als analist op de Amerikaanse tv, enthousiaster dan ooit was over een andere spits dan hijzelf. De grote Zlatan, helemaal in de ban van Brobbey", constateert Kraay junior, die wel verrast was door de voormalig Ajacied.
Wat hij niet van de aanvaller had verwacht? "De diepte die hij als spits van Ajax het laatste seizoen nauwelijks liet zien. We hebben hem toen eigenlijk alleen maar met zijn kont en zijn rug tegen centrumverdedigers aan zien staan", legt hij uit. "Het was bijna achterover hangen wat hij dan deed. De laatste keer dat wij hem in het Oranje-shirt ongelooflijk de diepte in hebben zien gaan, was twee jaar geleden in een uitwedstrijd tegen Duitsland. Waarin hij Jonathan Tah en Antonio Rüdiger helemaal naar de gallemiezen liep. Die Brobbey heb ik tegen Zweden ook weer gezien", vertelt Hans Kraay junior.
"Zijn eerste goal, dat is een droom voor elke trainer", stelt hij. "Balletje buitenkantje rechts afleggen op Reijnders, die stuurt Gakpo meteen de diepte in, en als een raket spurtte Brian intussen de zestien in. Precies zoals Koeman het wilde zien", beseft Kraay junior, die zag dat Brobbey na afloop een ontspannen interview gaf. "Zo ken ik hem ook. Lekker reëel. Brian hangt niet zo snel in de lampen. Om nog even op Ibrahimovic terug te komen: na twee heel belangrijke goals gaat Brobbey echt niet denken dat hij Zlatan is, hoor."
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