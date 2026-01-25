Kraay looft 'mooie voetballer' bij Ajax: "Gloukh doet dat niet"

Rayane Bounida speelde met zijn twee assists op Youri Baas een belangrijke rol in de overwinning van Ajax op FC Volendam. Hans Kraay Jr. is lovend over het Amsterdamse talent.

"Hij wil altijd de bal hebben. Hij speelt altijd met zijn kin omhoog. Hij is zelfs wel een beetje tweebenig. Het is een hele mooie voetballer, die altijd oog heeft voor een steekpass", is Kraay lovend over het talent tijdens Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Bounida leverde twee perfecte voorzetten af op Baas, die ze er allebei inknikte. "Mensen zullen zeggen: een corner moet goed genomen worden. Maar we zien zoveel slechte corners en hij neemt bijna nooit een slechte corner", aldus Kraay.

Kraay ziet dat Bounida een belangrijke rol op zich neemt in het veld. "Ten opzichte van Gloukh, komt hij ook nog wel eens op de rechtsbuiten positie terecht. Gloukh doet dat niet. Het enige wat Bounida misschien mist is dat hij wat gretiger mag zijn om goals te maken. Voor zijn kwaliteiten maakt hij er iets te weinig", besluit hij.