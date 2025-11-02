Kraay looft oud-Ajacied: "We mogen meer respect voor hem hebben"

Hans Kraay junior neemt het op voor Jasper Cillessen. Volgens de analist wordt de 36-jarige doelman van NEC te vaak onterecht bekritiseerd. Donderdagavond maakte de oud-Ajacied zijn rentree tegen Rijnsburgse Boys, en hij blonk meteen uit.

"Hij heeft Dick Schreuder en Wilco van Schaik erdoorheen gesleept", zegt Kraay in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Als een ijshockeykeeper heeft hij een stuk of twaalf reddingen verricht. Je zou zeggen dat het allemaal niet zo bijzonder is, maar het had gewoon anders kunnen aflopen. Hij heeft echt vijf of zes zekere doelpunten tegengehouden."

Cillessen genoot zichtbaar van zijn rentree, na maandenlange afwezigheid. "Hij was helemaal blij dat hij weer op keepen zit. Ik denk dat we met z’n allen hem te vaak tekort hebben gedaan. Ik heb ook weleens gezegd dat hij bij penalty’s al voor de aanloop met zijn snufferd tegen de cornervlag ligt. Maar al die keepers liggen veel te vroeg en gaan zomaar de verkeerde hoek in."

Kraay vindt dat Cillessen te weinig waardering krijgt voor zijn prestaties. "Ik vind dat hij heel vaak onterecht bekritiseerd is. 65 interlands en 300 wedstrijden bij Ajax, FC Barcelona, Las Palmas en Valencia. We mogen echt wel wat meer respect voor hem hebben", aldus Hans Kraay junior.