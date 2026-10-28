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Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. heeft grote bewondering voor het optreden van Marc ter Stegen tegen Sparta Rotterdam. De Duitse doelman speelde volgens de analist een doorslaggevende rol bij de 1-2 overwinning van Ajax op Het Kasteel. In zijn column voor Voetbal International steekt Kraay de ervaren sluitpost uitgebreid de loftrompet.

Hoewel Ajax uiteindelijk met drie punten uit Rotterdam vertrok, had de ploeg het volgens Kraay bijzonder lastig met Sparta. Vooral na rust waren de Amsterdammers lange tijd de onderliggende partij. "Sparta begon een beetje bleu, maar heeft de hele tweede helft met verzorgd, aanvallend voetbal en bij tijd en wijle ook heerlijk opportunistisch Ajax 45 minuten met de rug tegen de kasteelmuur aangezet", begint Kraay zijn verhaal. "En Marc ter Stegen heeft zijn elftal met fabuleuze reddingen de drie punten bezorgd."

De voormalig voetballer is vooral onder de indruk van twee specifieke reddingen van de Duitse international. "Dat is geen koekenbakker, hè. Kolere, wat was die goed", stelt de analist. "De ijshockeyredding één-op-één met Van Bergen is de specialiteit van het huis. De kopbal van twee meter afstand van de in vorm zijnde Milan Zonneveld pakt geen enkele keeper in de Eredivisie.'

Na afloop van de wedstrijd sprak Kraay namens ESPN met Ter Stegen. Tot zijn verbazing deed de doelman weinig moeite om zijn eigen optreden bijzonder te noemen. "Maar Ter Stegen vond het ook al niet bijzonder wat hij gedaan had", zegt Kraay. "Het kwam erop neer dat als hij zijn handschoenen aandoet en zijn scheenbeschermers omdoet, hij vorstelijk wordt betaald om af en toe eens een balletje tegen te houden."

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