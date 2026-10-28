Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"
Hans Kraay jr. heeft grote bewondering voor het optreden van Marc ter Stegen tegen Sparta Rotterdam. De Duitse doelman speelde volgens de analist een doorslaggevende rol bij de 1-2 overwinning van Ajax op Het Kasteel. In zijn column voor Voetbal International steekt Kraay de ervaren sluitpost uitgebreid de loftrompet.
Hoewel Ajax uiteindelijk met drie punten uit Rotterdam vertrok, had de ploeg het volgens Kraay bijzonder lastig met Sparta. Vooral na rust waren de Amsterdammers lange tijd de onderliggende partij. "Sparta begon een beetje bleu, maar heeft de hele tweede helft met verzorgd, aanvallend voetbal en bij tijd en wijle ook heerlijk opportunistisch Ajax 45 minuten met de rug tegen de kasteelmuur aangezet", begint Kraay zijn verhaal. "En Marc ter Stegen heeft zijn elftal met fabuleuze reddingen de drie punten bezorgd."
De voormalig voetballer is vooral onder de indruk van twee specifieke reddingen van de Duitse international. "Dat is geen koekenbakker, hè. Kolere, wat was die goed", stelt de analist. "De ijshockeyredding één-op-één met Van Bergen is de specialiteit van het huis. De kopbal van twee meter afstand van de in vorm zijnde Milan Zonneveld pakt geen enkele keeper in de Eredivisie.'
Na afloop van de wedstrijd sprak Kraay namens ESPN met Ter Stegen. Tot zijn verbazing deed de doelman weinig moeite om zijn eigen optreden bijzonder te noemen. "Maar Ter Stegen vond het ook al niet bijzonder wat hij gedaan had", zegt Kraay. "Het kwam erop neer dat als hij zijn handschoenen aandoet en zijn scheenbeschermers omdoet, hij vorstelijk wordt betaald om af en toe eens een balletje tegen te houden."
Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"
De Boer ergert zich kapot aan arbitrage: "Zie je het dan niet?"
Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"
Feyenoord-speler imponeert: "Hij was toch prima voor Ajax geweest"
Gullit over Ajax-talent: "Je moet hem ook in bescherming nemen"
Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
Peter Bosz eerlijk over Ajax: "We hadden hogere verwachtingen"
Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"
Van Hanegem wil Ajax-speler bij Feyenoord: "Wij moeten hem kopen"
Daley Blind geeft tekst en uitleg: "En die is toch iets groter"
Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"
Tsygankov verdient tijd: "Zelfs Hakim Ziyech en David Neres..."
Ruud Gullit bekritiseert speler van Ajax: "Dat vind ik zo slecht"
Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"
Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel
Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"
Johan Derksen haalt uit naar oud-trainer Ajax: "Echt een schande"
Perez pleit voor wijziging bij Ajax: "Zou hem op zes zetten"
Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"
Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor belangrijke kraker Ajax - AZ
"Toen hij van Ajax kwam, werd met hem gelachen in Amsterdam"
'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"
Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"
Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"
Van Bergen vol ongeloof over Ajacied: "Ik schrok wel een beetje"