Kraay noemt Ajacied beste van de Eredivisie: "Het is niet normaal"

Hans Kraay junior is duidelijk: voor hem is Mika Godts dit seizoen de beste speler van de Eredivisie. In Goedemorgen Eredivisie kreeg de analist de vraag of de Ajax-aanvaller de beste van de competitie is, waarop hij zonder twijfel met ‘ja’ antwoordde.

"Jij stelt een vraag en ik geef netjes antwoord. Dan moet je gelijk ja of nee zeggen", aldus Kraay. Met 21 doelpuntbijdrages, dertien goals en acht assists, is Godts dit seizoen de ‘Most Valuable Player’ van de competitie. Volgens Kraay steekt hij daarmee boven andere smaakmakers uit.

De analist begrijpt dat Godts soms irritatie kan oproepen bij supporters door zijn risicovolle acties, net als Anis Hadj Moussa bij Feyenoord. Toch weegt voor hem de meerwaarde zwaarder. "Mensen ergeren zich wel eens aan hem, maar ook veel mensen ergeren zich aan Hadj Moussa", zegt Kraay. Daarbij verwijst hij naar een uitspraak van Rafael van der Vaart: "Je kunt je wel ergeren aan Hadj Moussa en Mika Godts, maar je komt er wel voor naar het stadion."

Volgens Kraay is dat precies de kern. "Je kunt beter hebben dat je zes van de tien keer denkt: heerlijk van Godts en Hadj Moussa. Maar dat heeft Godts wel vaker dan Hadj Moussa, moet ik eerlijk zeggen. Dit zijn spelers waar je voor naar het stadion komt."

Ook het rendement van de Ajacied maakt indruk. "Dertien goals en acht assists. Het is niet normaal", stelt Kraay. Sjoerd Mossou vult aan dat juist dat rendement het verschil maakt. Spelers die spektakel brengen én cijfers overleggen, zijn volgens hem uiteindelijk het meest waardevol.