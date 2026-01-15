Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

Maurice Steijn en Rick Kruys worden allebei genoemd als mogelijke opvolgers van Ron Jans bij FC Utrecht na dit seizoen. Dat vertelt Hans Kraay junior in Voetbalpraat . Donderdag staan beide trainers tegenover elkaar in de KNVB Beker, wanneer Sparta Rotterdam het opneemt tegen FC Volendam.

Ron Jans maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat, waardoor Utrecht op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. "Sparta-Volendam is een duel tussen twee trainers die rondzingen in Utrecht om Ron Jans op te volgen", begint Kraay bij ESPN. "Dus ook Maurice Steijn. Het schijnt zo te zijn dat hij op een serieuze lijst staat. Hij heeft bij Ajax forse kritiek gehad, maar ik moet eerlijk zeggen: hij doet het bij Sparta altijd goed. Hij staat nu ook keurig achtste, terwijl hij geen wereldploeg heeft."

Ook Rick Kruys staat in beeld. De Volendam-trainer is geboren en getogen in Utrecht en kent de club goed. "Volgens mij heeft hij recent nog voor twee jaar bijgetekend, maar een Utrecht-clausuletje zal zeker besproken zijn", zegt Kraay.