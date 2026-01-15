Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

Arthur
bron: Voetbalpraat

Maurice Steijn en Rick Kruys worden allebei genoemd als mogelijke opvolgers van Ron Jans bij FC Utrecht na dit seizoen. Dat vertelt Hans Kraay junior in Voetbalpraat. Donderdag staan beide trainers tegenover elkaar in de KNVB Beker, wanneer Sparta Rotterdam het opneemt tegen FC Volendam.

Ron Jans maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat, waardoor Utrecht op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. "Sparta-Volendam is een duel tussen twee trainers die rondzingen in Utrecht om Ron Jans op te volgen", begint Kraay bij ESPN. "Dus ook Maurice Steijn. Het schijnt zo te zijn dat hij op een serieuze lijst staat. Hij heeft bij Ajax forse kritiek gehad, maar ik moet eerlijk zeggen: hij doet het bij Sparta altijd goed. Hij staat nu ook keurig achtste, terwijl hij geen wereldploeg heeft."

Ook Rick Kruys staat in beeld. De Volendam-trainer is geboren en getogen in Utrecht en kent de club goed. "Volgens mij heeft hij recent nog voor twee jaar bijgetekend, maar een Utrecht-clausuletje zal zeker besproken zijn", zegt Kraay.

Gerelateerd:
Ajax-spelers lopen richting het uitvak in Alkmaar

Ajax-fans gooien shirt naar speler: "Niet goed, shirt terug"

0
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Ajax hoort schorsing van Owen Wijndal na oliedomme rode kaart

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maurice Steijn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd