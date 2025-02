Kraay over Ajacied: "Als je hem nu bekeken hebt, dan haal je hem"

Hans Kraay junior was na de wedstrijd van Ajax in de ArenA tegen Union Sint-Gillis vol lof over Jorrel Hato. De analist denkt dat de achttienjarige verdediger van de Amsterdammers bijna onhoudbaar is geworden voor Ajax. Hato was donderdag 120 minuten de linksback van Ajax.

De ploeg verloor met 1-2, maar dat was genoeg om de achtste finale van de Europa League te bereiken. "Kenneth Taylor was geweldig, maar als je als buitenlandse scout de afgelopen vier à vijf wedstrijden naar Hato hebt gekeken, dan ga je hem halen", zegt Kraay bij Voetbalpraat. "Hij heeft een vertrouwen en een drive... Het inpassen, kort dekken, in dribbelen. Heb jij niet zoiets van: jezus?", vraagt Kraay aan Kees Kwakman.

"Dit weten we al langer, toch?", antwoordt Kwakman. "Hij was vorig seizoen al een van de weinigen die zijn kop boven water hield. Als jonge jongen was hij soms al aanvoerder. Dit seizoen heeft hij het doorgezet als linksback. Dat wilde hij eigenlijk niet, maar het is denk ik een heel goede plek voor hem", aldus Kees Kwakman.