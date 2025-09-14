Kraay over 'Messiaans' doelpunt Ajax: "Ik vind dit zo mooi"

"Ik vond dit zo mooi", begint Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De analist was onder de indruk van de koelbloedigheid én finesse van de Ajax-middenvelder. "Ik vind dat we Davy Klaassen associëren met hard werken, diepgaan, vuile meters maken en de 1-0 scoren. Maar dit is niet de 1-0 maken. Dit is Messiaans."

Volgens Kraay had Klaassen simpelweg geen andere optie dan deze verfijnde oplossing. "Dit is de enige manier waarop hij erin kon. Hij stond zo dicht op de keeper. Met de binnenkant was hij tegen de keeper aangegaan, met zijn wreef was hij tegen de keeper aangegaan. Het is gewoon zo fijn, met een ongelofelijk zacht voetje. Ik vind dit zo mooi", aldus Kraay die nog nageniet van de herhaling.