'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Kraay over 'Messiaans' doelpunt Ajax: "Ik vind dit zo mooi"

Thomas
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. kon zijn bewondering nauwelijks onderdrukken na het zien van de 1-0 van Davy Klaassen tegen PEC Zwolle. De aanvoerder van Ajax opende de score op prachtige wijze door de bal vroeg in de wedstrijd over keeper Tom de Graaff te stiften. 

"Ik vond dit zo mooi", begint Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De analist was onder de indruk van de koelbloedigheid én finesse van de Ajax-middenvelder. "Ik vind dat we Davy Klaassen associëren met hard werken, diepgaan, vuile meters maken en de 1-0 scoren. Maar dit is niet de 1-0 maken. Dit is Messiaans."

Volgens Kraay had Klaassen simpelweg geen andere optie dan deze verfijnde oplossing. "Dit is de enige manier waarop hij erin kon. Hij stond zo dicht op de keeper. Met de binnenkant was hij tegen de keeper aangegaan, met zijn wreef was hij tegen de keeper aangegaan. Het is gewoon zo fijn, met een ongelofelijk zacht voetje. Ik vind dit zo mooi", aldus Kraay die nog nageniet van de herhaling.

Video’s
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
