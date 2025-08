Kraay over vertrokken Ajax-speler: "Absoluut geen koekenbakker"

"Het wordt een ouderwetse three-horse-race tussen onze drie grootmachten Ajax, Feyenoord en PSV", voorspelt hij bij ESPN. "Geen van die ploegen zal op grote achterstand gaan eindigen op de kampioen. Feyenoord is zijn twee beste spelers kwijtgeraakt. Ik vind Hancko echt wereldtop en Paixão heeft ongelooflijke dreiging. Die gaan ze echt missen en afgelopen seizoen had Paixão ook nog eens 16 goals en 10 assists. Voor een linksbuiten is dat heel erg veel. Ze gaan ook hun positiviteit in de kleedkamer missen. Vaak hebben uitblinkers maniertjes, maar deze twee niet. Frisser dan deze twee, ga je ze nooit meer krijgen."

Bij Ajax zijn er ook de nodige wijzigingen, weet Kraay. "Ajax is baas Henderson kwijt. De meningen zijn en waren over hem nogal verdeeld, maar ik vond het absoluut geen koekenbakker en ben heel erg benieuwd wie de nieuwe baas wordt. Ik kijk wel erg uit naar hun nieuwe nummer tien Gloukh", aldus de oud-profvoetballer, die de meeste verwachtingen heeft van PSV.

"Maar ik denk toch dat PSV weer kampioen wordt", geeft Kraay aan. "Onder leiding van de geboren winnaar en superprof Perisic. Over bazen gesproken. Deze man is de grootste non-verbale baas aller tijden. Die hoeft niks te zeggen. Maar alles aan hem straalt stille autoriteit uit. Ze hebben natuurlijk ook prima ingekocht. Ik verwacht, over inkopen gesproken, dat dit het jaar van Ruben van Bommel wordt."