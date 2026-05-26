Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"

Hans Kraay jr. is groot fan van Dies Janse. De analist vreest echter dat de verdediger volgend seizoen niet in aanmerking komt voor een basisplek bij Ajax.

Janse werd dit seizoen door Ajax aan FC Groningen verhuurd en maakte grote indruk. "Ik vind Dies Janse wel een diamant, vanaf het moment dat hij een Groningen-shirt heeft aangetrokken", vertelt Kraay jr. voor de camera bij VoetbalPrimeur. "Een geweldige linksbenige centrale verdediger met een pass door de linies."

Kraay jr. vindt het jeugdproduct van Ajax wel klaar voor een basisplek in Amsterdam. "Die kan de komende twaalf jaar prima mee bij Ajax, maar die gaan waarschijnlijk Baas verkopen en dan komt Itakura op die plek", voorspelt hij.