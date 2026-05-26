Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Hans Kraay jr. is groot fan van Dies Janse. De analist vreest echter dat de verdediger volgend seizoen niet in aanmerking komt voor een basisplek bij Ajax.
Janse werd dit seizoen door Ajax aan FC Groningen verhuurd en maakte grote indruk. "Ik vind Dies Janse wel een diamant, vanaf het moment dat hij een Groningen-shirt heeft aangetrokken", vertelt Kraay jr. voor de camera bij VoetbalPrimeur. "Een geweldige linksbenige centrale verdediger met een pass door de linies."
Kraay jr. vindt het jeugdproduct van Ajax wel klaar voor een basisplek in Amsterdam. "Die kan de komende twaalf jaar prima mee bij Ajax, maar die gaan waarschijnlijk Baas verkopen en dan komt Itakura op die plek", voorspelt hij.
Kraay jr. ziet liever dat Janse, die ook al nadrukkelijk in verband gebracht werd met Club Brugge, een basisplek krijgt bij Ajax. "Het zou voor de supporters en de opleiding heel mooi als je Janse en Bouwman hebt. Bouwman is beter dan Sutalo, die vind ik helemaal niet goed. Bouwman en Janse zou idyllisch zijn."
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"
Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"
Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"
Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"
Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"