Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"

Hans Kraay junior
Hans Kraay jr. is groot fan van Dies Janse. De analist vreest echter dat de verdediger volgend seizoen niet in aanmerking komt voor een basisplek bij Ajax. 

Janse werd dit seizoen door Ajax aan FC Groningen verhuurd en maakte grote indruk. "Ik vind Dies Janse wel een diamant, vanaf het moment dat hij een Groningen-shirt heeft aangetrokken", vertelt Kraay jr. voor de camera bij VoetbalPrimeur. "Een geweldige linksbenige centrale verdediger met een pass door de linies."

Kraay jr. vindt het jeugdproduct van Ajax wel klaar voor een basisplek in Amsterdam. "Die kan de komende twaalf jaar prima mee bij Ajax, maar die gaan waarschijnlijk Baas verkopen en dan komt Itakura op die plek", voorspelt hij.

Kraay jr. ziet liever dat Janse, die ook al nadrukkelijk in verband gebracht werd met Club Brugge, een basisplek krijgt bij Ajax. "Het zou voor de supporters en de opleiding heel mooi als je Janse en Bouwman hebt. Bouwman is beter dan Sutalo, die vind ik helemaal niet goed. Bouwman en Janse zou idyllisch zijn."

