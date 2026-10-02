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Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"

Sara
bron: ESPN
Micky van de Ven
Micky van de Ven Foto: © MTB-Photo

Hans Kraay junior hoopt dat Jorrel Hato in de basis mag starten tegen Servië. De ESPN-analist zag tegen Griekenland meerdere dissonanten bij Oranje en zou daarom graag enkele wijzigingen zien in de opstelling. 

Kraay is van mening dat Hato de plek van Van de Ven over moet nemen. Hij zag de verdediger van Tottenham Hotspur geen goede wedstrijd spelen. "Ik heb het idee dat steeds meer ploegen Van de Ven helemaal vrijlaten in de opbouw", stelde hij in de nabeschouwing van ESPN.

Daarom oppert hij oud-Ajacied Hato. "De andere optie zou Hato zijn. Ik denk wel dat er iets meer rust en voetbal zou mogen. Ik zou Hato daar wel eens willen zien. Hij heeft inmiddels flink wat minuten gekregen bij Chelsea. Ik denk dat dat veiliger is. Hato is aan de bal geen slechte voetballer."

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