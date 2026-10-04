Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"
Hans Kraay junior had Jorrel Hato zondagavond graag in de basis gezien bij het Nederlands elftal tegen Servië. De analist vindt dat Oranje in de opbouw meer zou hebben aan de voormalig Ajax-verdediger dan aan Micky van de Ven.
Kraay ziet bij Van de Ven duidelijke kwaliteiten, maar vindt dat de verdediger aan de bal tekortkomt. "Micky van de Ven is bloedjesnel, een geweldige teamspeler, die kan koppen, maar aan de bal is hij niet zo goed", vertelt hij in de voorbeschouwing van ESPN.
Volgens Kraay levert dat problemen op in de opbouw van Oranje. "Ze bouwen nu met drie op, Timber, Van Dijk en Van de Ven. Dat gaat tergend langzaam en dan uiteindelijk gaat hij van Van Dijk naar Van de Ven en dan zet de tegenpartij geen druk meer."
De analist denkt dat tegenstanders inmiddels precies weten bij wie ze de bal willen laten belanden. Dat zag hij volgens eigen zeggen ook tijdens eerdere interlands van het Nederlands elftal. "Dat is voor een voetballer vervelend, maar ook voor een trainer is het vervelend als zij de zwakke opbouwer vrij laten", aldus Kraay.
Juist daarom zou hij kiezen voor Hato. De oud-Ajacied heeft volgens Kraay meer kwaliteiten in balbezit, al ziet hij tegelijkertijd dat Van de Ven op andere onderdelen sterker is. "Ik hou ervan om voetbal simpel te houden en Hato kan beter voetballen dan Van de Ven", vervolgt hij. "Alleen Van de Ven kan beter verdedigen, die is sneller."
Kraay denkt dat Oranje gebaat zou zijn bij een verdediger die meer kan toevoegen in de opbouw. "Het Nederlands elftal zou wel baat hebben bij een meer voetballende vleugelverdediger. Hato kan echt goed voetballen, Aké kan ook behoorlijk voetballen. Ik zou Hato daar neerzetten, maar wie ben ik..."
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