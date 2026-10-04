Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"

Hans Kraay junior had Jorrel Hato zondagavond graag in de basis gezien bij het Nederlands elftal tegen Servië. De analist vindt dat Oranje in de opbouw meer zou hebben aan de voormalig Ajax-verdediger dan aan Micky van de Ven.

Kraay ziet bij Van de Ven duidelijke kwaliteiten, maar vindt dat de verdediger aan de bal tekortkomt. "Micky van de Ven is bloedjesnel, een geweldige teamspeler, die kan koppen, maar aan de bal is hij niet zo goed", vertelt hij in de voorbeschouwing van ESPN. Volgens Kraay levert dat problemen op in de opbouw van Oranje. "Ze bouwen nu met drie op, Timber, Van Dijk en Van de Ven. Dat gaat tergend langzaam en dan uiteindelijk gaat hij van Van Dijk naar Van de Ven en dan zet de tegenpartij geen druk meer."