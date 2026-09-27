Kraay spot 'Tolu-light' in Nederland: "Hij kan nog stappen maken"
Hans Kraay Junior heeft in de Keuken Kampioen Divisie een nieuwe speler gevonden die hem bijzonder kan bekoren. De ESPN-analist is enthousiast over Franslyn Nsingi, die dit seizoen bij TOP Oss zijn kans grijpt. De spits was de afgelopen jaren nog actief in het amateurvoetbal, maar heeft inmiddels vier doelpunten achter zijn naam staan.
"De Tolu van TOP Oss, zo noemen wij hem", begint Kraay bij ESPN als hij zijn nieuwe 'KKD-parel' aanwijst. Daarmee maakt de analist de vergelijking met Ajax-spits Tolu Arokodare. Kraay is vooral onder de indruk van de manier waarop Nsingi zich voor het doel laat gelden. "Hij heeft er al vier gemaakt dit seizoen, komt van Eemdijk. Hij had echt een paar fantastische kopballen."
De opmars van Nsingi is extra bijzonder vanwege de route die hij heeft afgelegd. Enkele jaren geleden kreeg hij nog te horen dat er bij TOP Oss geen plek voor hem was, maar inmiddels heeft hij alsnog zijn kans in het profvoetbal gekregen. "Deze jongen was vijf jaar geleden afgewezen door TOP Oss en hij mocht nu op proef meetrainen. Toen heeft Sjors Ultee gezegd: 'jij kan wel wat'. Hij is echt een hele frisse, heeft waarschijnlijk wel wat bijgeleerd..."
Volgens Kraay bewijst Nsingi daarmee dat een omweg via het amateurvoetbal niet het einde van de profdroom hoeft te betekenen. "Het kan dus gewoon. Dat je via zo'n omweg toch in het profvoetbal belandt én misschien kan hij ook nog gewoon stappen maken."
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