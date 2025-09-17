Kraay tipt Ajax: "Had niet misstaan als opvolger van Henderson"

Hans Kraay jr. is groot fan van Stije Resink. De analist denkt dat de middenvelder van FC Groningen niet zou misstaan bij de Nederlandse topclubs. Hij wijst onder andere naar de situatie bij Ajax.

FC Groningen kent een goede start van het seizoen en won zondag knap bij FC Utrecht (0-1). "Een ongelooflijk goed FC Groningen uit bij FC Utrecht", oordeelt Kraay jr. in zijn column bij Voetbal International. "Fantastisch centrum Dies Janse en Thijmen Blokzijl."

De voormalig profvoetballer is vooruit enthousiast over Resink, die deze zomer de aanvoerdersband kreeg van trainer Dick Lukkien. “Resink durf ik bij elke topclub in Nederland als controleur zó op te stellen", aldus Kraay jr. "Hij had niet misstaan als opvolger van Henderson.”