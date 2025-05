Kraay tipt Ajax: "Zou op de plek van Taylor bij Ajax kunnen spelen"

Bij Goedemorgen Eredivisie kreeg Kraay jr. de vraag voorgelegd bij welke club Valente het beste tot zijn recht zou komen. De analist was stellig: "Zou hij niet op de plek van Kenneth Taylor bij Ajax kunnen spelen?" Feyenoord, die ook werd genoemd ziet hij niet als logische optie: "Maar die hebben al twaalf middenvelders rondlopen."

Hoofdtrainer van FC Groningen, Dick Lukkien was ook aanwezig en haakte in op de woorden van Kraay. "Hij kan prima als linkermiddenvelder spelen. Dat kan hij. Het is een jongen die nog grote stappen kan zetten. Wat Van Hanegem en Van der Gijp zeggen kan ik alleen maar onderschrijven. Het is echt een heel goede speler, maar nog wel met een aantal verbeterpunten. Dat is logisch als je 21 jaar bent."

Valente heeft zich dit seizoen opnieuw bewezen als vaste waarde bij FC Groningen. In 31 wedstrijden kwam hij tot twee doelpunten en acht assists. De jeugdinternational van Oranje ligt nog tot de zomer van 2028 vast in Groningen, maar lijkt klaar voor een stap hogerop.