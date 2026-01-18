Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Kraay tipt Bosz als nieuwe trainer voor Ajax: "Onze eerste keuze"

Sara
bron: Goedemorgen Eredivisie
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. verwacht dat Ajax Peter Bosz misschien wel gaat benaderen om de nieuwe hoofdtrainer te worden volgend seizoen. Nu Jordi Cruijff is gepresenteerd als technisch directeur van de Amsterdammers zal de analist er niet van opkijken, aangezien de twee goede vrienden zijn.

PSV-directeur Marcel Brands maakte vorige week bekend dat de Eindhovenaren een laatste aanbieding bij Bosz hebben neergelegd. Aad de Mos snapt dat ze niet blijven wachten op een besluit van de oefenmeester. "Je moet ook weer verder. Er is niks groters dan de club. Nu is het zo dat iedereen verder moet. Je hebt de tijd nodig om een vervanger te vinden, dat vraagt nogal iets van de technisch directeur en de algemeen directeur", klinkt De Mos in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Kraay kijkt er niet raar van op als Bosz benaderd gaat worden voor het trainerschap bij Ajax. "Jordi Cruijff en Bosz zijn erg goed. Bosz is een aanhanger van het Cruijff-voetbal. Ik zeg niet dat ik iets weet, maar het is niet gek dat Jordi Cruijff gaat voor zijn favoriete keuze en dat is Bosz", aldus Kraay. "Het is niet gek dat hij zijn favoriete keuze gaat benaderen en zegt: je bent onze eerste keuze."

Gerelateerd:
PSV - Ajax in september 2025

Schouten kon genieten van puntenverlies Ajax: "Lekker om te zien"

0
Peter Bosz en Earnest Stewart

PSV bevestigt interesse van Ajax: "Wilde met Stewart praten"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Peter Bosz
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd