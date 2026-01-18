Kraay tipt Bosz als nieuwe trainer voor Ajax: "Onze eerste keuze"

Hans Kraay jr. verwacht dat Ajax Peter Bosz misschien wel gaat benaderen om de nieuwe hoofdtrainer te worden volgend seizoen. Nu Jordi Cruijff is gepresenteerd als technisch directeur van de Amsterdammers zal de analist er niet van opkijken, aangezien de twee goede vrienden zijn.

PSV-directeur Marcel Brands maakte vorige week bekend dat de Eindhovenaren een laatste aanbieding bij Bosz hebben neergelegd. Aad de Mos snapt dat ze niet blijven wachten op een besluit van de oefenmeester. "Je moet ook weer verder. Er is niks groters dan de club. Nu is het zo dat iedereen verder moet. Je hebt de tijd nodig om een vervanger te vinden, dat vraagt nogal iets van de technisch directeur en de algemeen directeur", klinkt De Mos in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Kraay kijkt er niet raar van op als Bosz benaderd gaat worden voor het trainerschap bij Ajax. "Jordi Cruijff en Bosz zijn erg goed. Bosz is een aanhanger van het Cruijff-voetbal. Ik zeg niet dat ik iets weet, maar het is niet gek dat Jordi Cruijff gaat voor zijn favoriete keuze en dat is Bosz", aldus Kraay. "Het is niet gek dat hij zijn favoriete keuze gaat benaderen en zegt: je bent onze eerste keuze."