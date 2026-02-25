Kraay tipt Jordi Cruijff: "Hij zal eerst met hem moeten praten"

Afgelopen zaterdag maakte NEC indruk tegen Ajax, maar eindigde de wedstrijd tot frustratie van Schreuder in 1-1. "Het is een klein wonder dat Ajax aan die wedstrijd nog een punt overhield", oordeelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International. "Ze waren er tevreden mee, dat betekent dat de lat daar intussen wel erg laag ligt."

Kraay jr. ziet de hoofdtrainer van NEC volgend seizoen graag bij Ajax werken. "Voordat Jordi aan een grote Spaanse zoektocht begint, zal hij toch echt eerst met Dick Schreuder moeten praten", adviseert hij. "Het Farioli-5-4-1-systeem dat eerst ook door John Heitinga en nu Fred Grim is omarmd, kan met Dick worden ingeruild voor zijn 3-4-2-1 speelwijze, waarbij hij uit en thuis met vijf aanvallers speelt. Als Jordi deze eigenwijze Dick weet te strikken, zal vader Johan wekelijks van bovenaf, met blosjes op zijn wangen trots naar zíjn Ajax-DNA kijken."