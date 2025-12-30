Kraay tipt oud-Ajacied voor Oranje op het WK: "Prima pinchhitter"

Groeten uit Grolloo
Ronald Koeman houdt Zian Flemming nauwlettend in de gaten, zegt analist Hans Kraay junior in een video-item van ESPN. De bondscoach volgt de spits van Burnley wekelijks op de voet.

Kraay verwacht dat Memphis Depay (31) als eerste spits zal uitkomen op het WK. "Voor mij is er geen discussie, voor niemand. Hij zwerft niet meer. Sommigen vinden de Braziliaanse competitie een krokettencompetitie, maar daar schoppen ze je lachend tegen de lichtmast aan. Daar lopen best een paar behoorlijke verdedigers. Daar doet Memphis het ook goed", merkt Kraay op.

Volgens Kraay is de rol van reservespits nog niet volledig ingevuld. "Wout Weghorst is een prima pinchhitter, Brian Brobbey houdt Koeman wel een beetje in de gaten, Emmanuel Emegha heeft diepte én hij houdt Zian Flemming in de gaten. Elke week. Een frisse, fitte jongen. Dat is geen wereldnieuws. Hij gaat ook niet in de basis starten, maar hij houdt hem in de gaten", voegt Kraay toe.

De 27-jarige Flemming speelde dit seizoen al zeventien officiële wedstrijden voor Burnley, waarin hij zes keer scoorde. Flemming doorliep jarenlang de opleiding van Ajax, maar kwam nooit uit voor een Nederlands jeugdelftal. Toch mag de Amsterdammer nu stiekem dromen van een uitnodiging voor het grote Oranje.

