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Kraay twijfelt over Ajax-aankoop: "Moet ergens mee te maken hebben"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat is de nieuwe 6 van Ajax. Hans Kraay jr. denkt dat Ajax een uitstekende slag met hem heeft geslagen. Heeft Ajax goud in handen?

"Nou, goud, dat wil ik nog wel even afwachten. Maar deze afgetrainde Sofyan moet toch in de Eredivisie bij Ajax de échte opvolger worden van Henderson", zegt Kraay jr. tegenover Voetbal International. "Ik vond hem het meest indrukwekkend in het Marokkaanse elftal van 2022 in Qatar."

"Toen was hij werkelijk fantastisch, zat overal tussen, zonder overtredingen te maken, was nooit ver weg bij zijn centrale verdedigers, veroverde de bal en gaf hem dan heel simpel tien à vijftien meter naar voren", herinnert Kraay jr. zich. "Vrije spelers gaf hij heerlijk in de loop, gedekte spelers speelde hij keihard in en bewoog door. Dus wat dat betreft een heerlijke 6, maar er komt nu een maar aan."

Toch is niet alles koek en ei volgens de analist. "Hij heeft wel heel vaak gehad, los van FC Utrecht en Feyenoord, dat hij werd uitgeleend door een club die hem met volle overtuiging aantrok. Club Brugge verhuurde hem aan Hellas Verona, Fiorentina heeft hem aan Manchester United verhuurd en Fenerbahçe verhuurde hem aan Real Betis."

"En dat moet ergens mee te maken hebben. Ik denk dat hij vijftien à twintig wedstrijden waanzinnig gepassioneerd en gedisciplineerd de voetballende stofzuiger kan zijn", meent Kraay jr. "En de Henderson-kunst is om niet te gaan vliegen als controlerende middenvelder. Dus als hij bij Ajax hetzelfde geduld kan opbrengen als Henderson, dan is Sofyan Amrabat eindelijk de 6 die Jordi Cruijff wilde hebben."

"En Jordi heeft ervoor gestudeerd en heeft absoluut geen boodschap aan mij, want ik heb bij het aantrekken van Daley Blind gedacht dat ze hem lekker met zijn kont tegen de twee centrale verdedigers aan zouden laten spelen en dat hij de voetballende stofzuiger zou worden", besluit hij. 

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