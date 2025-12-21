Kraay twijfelt over rode kaart NEC: "Dit is niet de 89ste minuut"

Hans Kraay jr. zet vraagtekens bij de rode kaart die NEC-middenvelder Sami Ouaissa kreeg in het duel met Ajax (2-2). In Goedemorgen Eredivisie laat de ESPN-analist weten twijfels te hebben over de beslissing van scheidsrechter Allard Lindhout. Ook NEC-trainer Dick Schreuder blikte opnieuw terug op de bewuste actie van zijn speler.

Schreuder was na afloop al kritisch en blijft bij dat standpunt. "Dat vind ik nog steeds", zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Het is gewoon niet de intentie van die jongen. Ik werk dagelijks met zo'n jongen, dus ik weet ook hoe hij is als persoon. Dat telt niet altijd mee, want je kan altijd een fout maken, maar dit is voor mij een voetbalactie."

Ook Kraay vindt dat de VAR een actievere rol had mogen spelen. "Volgens mij is dit precies waarom de VAR er is gekomen", stelt hij. "Lindhout vindt dat het rood is en dat vinden misschien nog wel meer mensen. Maar dit is niet de 89ste minuut, dit is middenin de wedstrijd, vlak na de rust. Dat is misschien niet de juiste criterium, maar dit is wel een situatie waarvoor Pol van Boekel (de VAR, red.) moet zeggen: kom nog even kijken om te bevestigen wat je hebt gezien."

Tafelgast Sjoerd Mossou plaatst daar een nuance bij. "Ik vind dat de VAR eigenlijk zoveel mogelijk weg moet blijven", zegt hij. "Ik vind het alleen de verkeerde beoordeling, want ik vind het geen rode kaart. Maar het is geen overduidelijke fout."