Kraay verbaasd: "Dan heeft het geen zin om Weghorst te brengen"

Hans Kraay junior snapte weinig van hoe het Nederlands elftal met Wout Weghorst omging tegen Algerije. De spits kwam in de 81e minuut in het veld voor Cody Gakpo, maar volgens de ESPN-analist werd hij daarna nauwelijks in stelling gebracht.

Kraay zag dat Oranje na de wissel op dezelfde manier bleef spelen. In plaats van vaker de bal voor het doel te brengen, bleef de ploeg veel breed en achteruit spelen. Dat vond hij onbegrijpelijk. "Dan gaat het Nederlands elftal Weghorst brengen, en dan gaan we breed en terugspelen. Dat zal Ronald Koeman ook teleurgesteld hebben"

Volgens Kraay had Nederland juist sneller voorzetten moeten geven. Zeker omdat Algerije verdedigend goed stond en het lastig was om door het midden kansen te creëren. "Op het moment dat je Weghorst brengt en je komt niet door die muur heen van die Algerijnen. Zodra iemand aan de rechterkant indribbelt, mag de bal wel eerder ingebracht worden"