Kraay verbaasd door Ajacied: "Dan ben je niet gepokt en gemazeld"

Paes kwam deze winter over uit Amerika en stond zaterdag tegen NEC voor het eerst onder de lat bij Ajax. "Hij onderscheidde zich een aantal keer met wat goede reflexen op de lijn, maar na afloop hoorde ik hem zeggen: 'Ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld'. Nou, toen ik dacht ik wel even: Gepokt en gemazeld ben je als níét iedere bal in de voeten van je verdedigers speelt die in de dekking staan en ze daarmee in de problemen brengt", stelt Kraay jr. in Voetbal International. "Gepokt en gemazeld ben je niet als je anderhalf uur lang Josip Sutalo vlekken in zijn nek bezorgt."

Kraay jr. denkt dat Ajax Oleksandr Zinchenko ook miste tegen NEC, maar niet vanwege zijn geprezen leiderschapskwaliteiten. "Als linksback of linkermiddenvelder zou hij Ajax voetballend echt wel beter hebben gemaakt, maar ik hoorde na afloop dat Ajax door zijn blessure nu de ideale leider mist…", aldus de analist. "Net zoals bij PSV, Manchester City, Arsenal, Nottingham Forest en het nationale elftal van Oekraine, heeft echt nog nóóit iemand Zinchenko als leider betiteld."