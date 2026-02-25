Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay verbaasd door Ajacied: "Dan ben je niet gepokt en gemazeld"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. was nog niet helemaal overtuigd van het debuut van Maarten Paes. De doelman speelde afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd voor Ajax. 

Paes kwam deze winter over uit Amerika en stond zaterdag tegen NEC voor het eerst onder de lat bij Ajax. "Hij onderscheidde zich een aantal keer met wat goede reflexen op de lijn, maar na afloop hoorde ik hem zeggen: 'Ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld'. Nou, toen ik dacht ik wel even: Gepokt en gemazeld ben je als níét iedere bal in de voeten van je verdedigers speelt die in de dekking staan en ze daarmee in de problemen brengt", stelt Kraay jr. in Voetbal International. "Gepokt en gemazeld ben je niet als je anderhalf uur lang Josip Sutalo vlekken in zijn nek bezorgt."

Kraay jr. denkt dat Ajax Oleksandr Zinchenko ook miste tegen NEC, maar niet vanwege zijn geprezen leiderschapskwaliteiten. "Als linksback of linkermiddenvelder zou hij Ajax voetballend echt wel beter hebben gemaakt, maar ik hoorde na afloop dat Ajax door zijn blessure nu de ideale leider mist…", aldus de analist. "Net zoals bij PSV, Manchester City, Arsenal, Nottingham Forest en het nationale elftal van Oekraine, heeft echt nog nóóit iemand Zinchenko als leider betiteld."

Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan ziet vijf (!) Ajax-talenten opbloeien: "Dat doet hij goed"

0
Hans Nijland in Kropswolde

Hans Nijland tipt verdediger voor Ajax: "Zou ik zeker overwegen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maarten Paes Hans Kraay junior Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties