Kraay verbaasd over Ajax-trainer: "Hij gaat tekeer tegen Tolu"

"Het is tough love, tussen de trainer en mij: ik scoor, ik snoer hem met mijn vinger de mond. Ik mis een kans, hij staat te schreeuwen langs de kant. En dan zien we elkaar na afloop, en lachen en knuffelen we. Het is alleen maar liefde, no hard feelings", vertelde Arokodare eerder tegenover de NOS.

Kraay jr. vindt de positieve woorden van de spits opmerkelijk. "Hij praat met heel veel liefde over Míchel. Hij zegt dingen als: ik heb respect voor hem, een warme man. Ik heb nu twee wedstrijden dicht op Míchel gezeten en hij heeft hem echt zestig minuten lopen pushen. Je moet diepteacties maken, je moet jagen. Míchel gaat tekeer tegen Tolu", vertelt de analist bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.