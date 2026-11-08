Kraay verbaasd over Ajax-trainer: "Hij gaat tekeer tegen Tolu"
Hans Kraay jr. heeft zich verbaasd over de manier waarop Ajax-trainer Míchel Sánchez omgaat met Tolu Arokodare. De analist zat tijdens de afgelopen twee wedstrijden van de Amsterdammers dicht bij de Spaanse oefenmeester en zag hoe de spits voortdurend werd aangespoord. Opvallend genoeg spreekt Arokodare zelf juist vol lof over zijn trainer.
"Het is tough love, tussen de trainer en mij: ik scoor, ik snoer hem met mijn vinger de mond. Ik mis een kans, hij staat te schreeuwen langs de kant. En dan zien we elkaar na afloop, en lachen en knuffelen we. Het is alleen maar liefde, no hard feelings", vertelde Arokodare eerder tegenover de NOS.
Kraay jr. vindt de positieve woorden van de spits opmerkelijk. "Hij praat met heel veel liefde over Míchel. Hij zegt dingen als: ik heb respect voor hem, een warme man. Ik heb nu twee wedstrijden dicht op Míchel gezeten en hij heeft hem echt zestig minuten lopen pushen. Je moet diepteacties maken, je moet jagen. Míchel gaat tekeer tegen Tolu", vertelt de analist bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.
Danny Buijs begrijpt de verstandhouding tussen de twee juist wel. "Het is wel mooi wat hij zegt: soms heeft de trainer gelijk en soms zie ik het, omdat ik in het veld sta. Dat heb ik ook vaak bij mijn spelers. Je wil alles sturen, maar soms moet je het bij jongens ook laten. Er zijn ook momenten dat zij wel degelijk beter kunnen worden met de zienswijze die jij als trainer hebt."
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