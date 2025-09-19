AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

PSV en Ajax kenden bepaald geen gelukkig rentree in de Champions League. Beide Nederlandse ploegen gingen in eigen huis onderuit en kwamen ogenschijnlijk fysiek tekort tegen Union Sint-Gillis en Inter Milan.

"PSV is fysiek geen sterk team op Europees niveau", vertelt Luijckx in Voetbalpraat van ESPN. "Ik vond Union Sint-Gillis conditioneel veel sterker. Die konden het veel langer volhouden. PSV is een team met lekkere voetballers, maar dan moet je goed zijn aan de bal. En PSV was niet slecht, maar niet goed genoeg om Union weg te tikken."

Hans Kraay junior trekt vervolgens een vergelijking. "Als je bij Liverpool FC of bij Sunderland AFC speelt, dan moet je iedere week aan de bak", reageert hij. "Er is gewoon geen rust in die competitie. En PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en FC Utrecht hebben wedstrijden dat ze af en toe de rust hebben, de bal rond kunnen spelen en niet afgejaagd worden."

"Niet elke ploeg heeft in de Eredivisie de intensiteit om... Union Sint-Gillis is geen Juventus, Real Madrid of FC Barcelona, maar die hadden wel de power om de middenvelders van PSV in de nek te hijgen. Dat doen middelmatige Eredivisie-ploegen niet langer dan een kwartiertje", aldus de analist.

