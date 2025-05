Kraay verrast met Ajax-voorkeur: "Ik ben zo'n groot fan van hem"

"Pasveer heeft het natuurlijk ge-wel-dig gedaan," vindt Hans Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie. Toch is hij gecharmeerd van Matheus. "Alleen ben ik zo'n groot fan van Matheus. Hij pakt hoge ballen en heeft een behoorlijke reflex. Hij wil ook opbouwen, maar als het niet kan doet hij een Olijtje en peert hij hem zeventig meter weg."

Hedwiges Maduro kiest echter resoluut voor Pasveer. "Maar Pasveer kan dat ook hoor, die kan ze ook wegleggen. Hij heeft een geweldige trap. Kijk maar naar Feyenoord-uit, toen Kenneth Taylor scoorde." Ook Sjoerd Mossou zou gezien de belangen voor Pasveer kiezen. "Hij is een heel belangrijke speler in de coaching en communicatie." Bovendien kreeg Ajax met de 42-jarige Nederlander gemiddeld 0,83 tegengoals per duel, terwijl dat onder Matheus 1,30 is.

Kraay kan zich daar wel in vinden. "Ja, die heeft wel een paar foutjes", beaamt hij over Matheus. "Dus als jullie allemaal Pasveer zeggen, dan ga ik blind mee", aldus de analist bij ESPN.