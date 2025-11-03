Kraay vol ongeloof over Ajacied: "Hij was zó ongelooflijk goed"

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Max
bron: ESPN
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. keek de afgelopen weken met ongeloof naar Ko Itakura. De verdediger heeft het moeilijk bij Ajax. 

Kraay jr. was zeer enthousiast toen Itakura afgelopen zomer van Borussia Mönchengladbach overkwam naar Ajax, maar de Japanse verdediger weet zijn stempel nog niet te drukken in Amsterdam. "Ik weet mijn god niet wat er met Itakura aan de hand is", begint de analist in Goedemorgen Eredivisie. "Hij was in Groningen zó ongelooflijk goed. Hij was in Duitsland zó goed. Ik weet niet wat er met hem is..."

Ook Aad de Mos ziet dat Itakura bij Ajax regelmatig in de problemen komt. "De ruimte waarin hij moet spelen is veel groter. En de spelers die hij moet aanspelen staan al veel te diep, die kan hij niet bereiken", legt de voormalig oefenmeester uit. "Je ziet helemaal geen gevoel bij Ajax qua voetbalintelligentie."

Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura Hans Kraay junior
