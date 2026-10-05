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Nederlands elftal

Kraay waarschuwt Oranje: "Te veel Eredivisie-spelers is riskant"

Amber
bron: ESPN
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior vindt dat het Nederlands elftal voorzichtig moet zijn met het opstellen van te veel spelers uit de Eredivisie. Volgens de ESPN-analist kan dat tegen toplanden een probleem worden, omdat het niveau en tempo in de grootste Europese competities hoger liggen.

Na de 2-1 overwinning op Servië ging Kraay bij ESPN Vandaag in op de ontwikkeling van enkele jonge Oranje-internationals. Bondscoach Xavi Hernández heeft volgens hem de beschikking gekregen over meerdere interessante spelers uit de Eredivisie. "Xavi heeft er zomaar een paar in zijn schoot geworpen gekregen", begint Kraay over Mexx Meerdink, Ruben van Bommel en Gjivai Zechiël.

Toch plaatst hij daar direct een kanttekening bij. "Toch blijf ik zeggen: je kan niet met drie of vier Eredivisie-spelers spelen tegen toplanden als Engeland, Frankrijk, Spanje en België, dat er inmiddels ook wel een beetje bij hoort."

Volgens Kraay is het geen verwijt richting de Eredivisie, maar simpelweg een gevolg van het niveauverschil met de grootste buitenlandse competities. "Dat klinkt hard, maar het is wel zo. Het is toch ook geen schande om de Eredivisie te verlaten als je goed bent. Als je echt goed bent in de Eredivisie word je voor miljoenen weggehaald. Zo simpel is het."

De analist vindt daarom dat Oranje waar mogelijk spelers met ervaring op het hoogste buitenlandse niveau moet opstellen. "We hoeven ons niet te schamen, maar gewoon zo veel mogelijk spelers uit de topcompetities opstellen."

Een uitzondering op zijn kritische verhaal maakt Kraay voor Gjivai Zechiël. De Feyenoord-middenvelder kwam tegen Servië voor de tweede keer in actie voor het Nederlands elftal en maakte opnieuw een goede indruk.

"Zechiël zat er ook weer een paar keer tussen. Die heeft geen plankenkoorts. Zonder zich heel erg te profileren, komt hij makkelijk mee met dit Oranje."

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