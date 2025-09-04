Kraay wijst naar Ajacied: "Hij zal ook grote delen gaan spelen"

Het Nederlands elftal zit inmiddels vol met spelers van Europese topclubs. "Het is toch werkelijk ongelofelijk dat wij zes à zeven uitstekende rechtsbacks hebben, dat na Virgil van Dijk drie à vier hele goede centrale verdedigers elkaar de tent uit vechten. We hebben genoeg linksbacks. We kunnen elf geweldige middenvelders opstellen, die allemaal bij mooie topclubs spelen, plus Sem Steijn die zich mag laten zien tussen de grote jongens. Cody Gakpo speelt graag linksbuiten, Xavi Simons doet dat graag, Donyell Malen en Justin Kluivert willen daar graag spelen, maar oh wee oh wee, wie hebben we voor nummer 9?", reageert Kraay in Voetbal International.

De spitspositie is niet zo goed bezet, maar Kraay jr. heeft vertrouwen in de beschikbare spitsen. "Memphis Depay heeft weer minuten gemaakt en schijnt zijn salaris weer eens een keer te hebben ontvangen. En voor mij is Wout Weghorst gewoon onbetwist degene die Memphis in zijn nek hijgt, en ook grote delen van de komende wedstrijden zal gaan spelen."