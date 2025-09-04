AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay wijst naar Ajacied: "Hij zal ook grote delen gaan spelen"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay Junior
Hans Kraay Junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. maakt zich geen grote zorgen om de spitspositie bij Oranje. De punt in de aanval lijkt de dunst bezette plek in de selectie van Ronald Koeman. 

Het Nederlands elftal zit inmiddels vol met spelers van Europese topclubs. "Het is toch werkelijk ongelofelijk dat wij zes à zeven uitstekende rechtsbacks hebben, dat na Virgil van Dijk drie à vier hele goede centrale verdedigers elkaar de tent uit vechten. We hebben genoeg linksbacks. We kunnen elf geweldige middenvelders opstellen, die allemaal bij mooie topclubs spelen, plus Sem Steijn die zich mag laten zien tussen de grote jongens. Cody Gakpo speelt graag linksbuiten, Xavi Simons doet dat graag, Donyell Malen en Justin Kluivert willen daar graag spelen, maar oh wee oh wee, wie hebben we voor nummer 9?", reageert Kraay in Voetbal International

De spitspositie is niet zo goed bezet, maar Kraay jr. heeft vertrouwen in de beschikbare spitsen. "Memphis Depay heeft weer minuten gemaakt en schijnt zijn salaris weer eens een keer te hebben ontvangen. En voor mij is Wout Weghorst gewoon onbetwist degene die Memphis in zijn nek hijgt, en ook grote delen van de komende wedstrijden zal gaan spelen."

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd