Kraay zag liever oud-Ajacieden als bondscoach: "Terpetijnzeiken"

Hans Kraay Junior heeft zo zijn twijfels bij de keuze van de KNVB om Xavi aan te stellen als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De ESPN-analyticus had zelf liever een andere trainer voor de groep zien staan, zo laat hij weten aan Voetbal International .

Kraay, die als speler actief was en later onder meer als amateurtrainer en analist aan de slag ging, werd gevraagd naar zijn mening over de aanstelling van Xavi. Zijn voorkeur ging duidelijk uit naar Arne Slot. "Mijn eerste keus was Arne Slot. Mijn tweede keus was Erik ten Hag of Peter Bosz", laat Kraay weten. Volgens hem had technisch directeur Nigel de Jong een van die trainers kunnen overtuigen om bondscoach te worden.

"En als Nigel de Jong een klein beetje zijn best had gedaan, had hij een van deze trainers moeiteloos binnen kunnen harken. Dan hadden we net zo aanvallend gespeeld, zo niet nóg aanvallender, dan onder Xavi gaat gebeuren." Toch vindt Kraay dat het nu tijd is om de discussie achter zich te laten en Xavi volledig te steunen. "Maar goed, nu maar ophouden met terpetijnzeiken en achter de nieuwe bondscoach gaan staan."