Kraay ziet Ajacied opzichtig falen: "Die was verschrikkelijk"

Hans Kraay junior en Karim El Ahmadi hebben met verbazing gekeken naar het optreden van Josip Sutalo in het bekerduel tussen AZ en Ajax. De Kroatische verdediger kreeg woensdagavond een basisplaats door de blessure van Youri Baas, maar liet volgens de analisten van ESPN een bijzonder zwakke indruk achter.

Ajax ging in Alkmaar met 6-0 onderuit en bij Voetbalpraat werd Sutalo nadrukkelijk uitgelicht. Kraay spaarde de verdediger niet. "Baas samen met Itakura is een prima centrum", stelt hij. "Maar Sutalo, die was verschrikkelijk."

De ESPN-verslaggever haalt vervolgens het moment aan dat leidde tot de 2-0 van AZ. "Als jij moet dekken, op welk niveau dan ook en je draait twee keer om je as in één sprintduel, dan ben je helemaal niet georiënteerd."

El Ahmadi sluit zich daarbij aan en wijst vooral naar Sutalo’s rol bij de zesde tegentreffer. "Het ergste vond ik nog het moment dat de 6-0 viel. Daar wil hij nog even op gaan bouwen, terwijl Ajax al een rode kaart heeft. Voor een jongen die zo veel wedstrijden in het Kroatische elftal heeft gespeeld…"

Ook Kraay kan moeilijk rijmen dat Sutalo bij zijn nationale ploeg wel een vaste waarde is. "Ik denk dat die trainer van Kroatië (Zlatko Dalić, red.) een wereldtrainer moet zijn, want die Sosa laat hij er goed uitzien en ook Sutalo ziet er bij hem veel beter uit dan bij Ajax." De analist trekt zelfs een harde vergelijking. "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat Gerrit Nauber niet minder is dan Sutalo."