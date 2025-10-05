Kraay ziet gemiste kans Ajax: "Hij speelde in je achtertuin!"

Hans Kraay junior heeft zich zondag in Goedemorgen Eredivisie kritisch uitgelaten over het transferbeleid van Ajax. De analist vindt dat de Amsterdammers een grote kans hebben laten liggen door Stije Resink niet vast te leggen toen hij nog bij Almere City speelde. Volgens Kraay had Ajax daarmee het huidige probleem op het middenveld kunnen voorkomen.

"We hebben Feyenoord verweten, ik voorop, dat ze Jerdy Schouten in hun achtertuin bij Excelsior niet hebben opgepikt. We hebben Feyenoord verweten dat ze Denzel Dumfries in de achtertuin bij Sparta niet hebben opgepikt", begint Kraay zijn betoog. "Je mag ook Ajax verwijten dat in de achtertuin, bij Almere, een potentiële topcontroleur speelde: Stije Resink. Die had je zo kunnen halen en dan had je niet zeventien anderen hoeven proberen op ‘zes’."

Na het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford ging Ajax de hele zomer op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder, maar die werd niet gevonden. Uiteindelijk kwam de club uit bij de jonge James McConnell, die gehuurd werd van Liverpool. Volgens Kraay is dat een gevolg van structureel verkeerd beleid. "Je hebt vijf potentiële buitenspelers en nul controleurs. Wat haal je dan? Nog een paar buitenspelers", sneert hij.

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, sloot zich aan bij die kritiek. "Je had hem kunnen halen in plaats van aanvallende spelers als Gloukh en Moro. Je moet eerst kijken hoe je het fundament van het elftal neerzet", aldus Mossou. Kraay blijft echter bij zijn punt: Resink had Ajax’ ideale ‘zes’ kunnen zijn.