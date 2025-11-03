VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Kraay ziet parel lopen voor Ajax: "Die kan beter voetballen"

Arthur
bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior

Hans Kraay jr. vindt dat Mats Deijl beter is dan de huidige rechtsbacks van Ajax. De analist van ESPN raadt technisch directeur Alex Kroes aan om tijdens de winterstop bij Go Ahead Eagles aan te kloppen en is gecharmeerd van de verdediger.

"Had Ajax niet beter Mats Deijl kunnen halen dan Lucas Rosa?", vraagt Kraay zich af in Goedemorgen Eredivisie. "Die jongen kan beter voetballen, verdedigt degelijk en loopt niemand in de weg. De backs die Ajax nu heeft, zijn huis-tuin-en-keukenbacks."

Aan tafel krijgt Kraay bijval van Aad de Mos, die zich niet kan vinden in het aankoopbeleid van de Amsterdammers. "Met alle respect, maar als je bij een Spaanse degradatieclub gaat winkelen en met spelers als Raúl Moro en Lucas Rosa thuiskomt, dan begrijp ik er niks van."

Kraay verwacht dat Ajax in de winterstop opnieuw actief zal zijn op de transfermarkt. "Ze moeten iets doen. Misschien nemen ze een beetje risico om kwaliteit te halen. Maar op dit moment hoort Ajax simpelweg niet bij de top-drie van Nederland. AZ wel."

