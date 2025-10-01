Kraay ziet probleem in staf Ajax: "Hij spreekt gebrekkig Engels"

Hans Kraay junior toont zich op de website van Voetbal International kritisch over de gang van zaken bij Ajax. De columnist denkt dat de club uit Amsterdam 'in paniek' is en snapt niet dat Thomas Duivenvoorden in beeld was.

"Dat is natuurlijk ongelofelijk", vertelt hij. "Als je John Heitinga aanstelt als hoofdtrainer om Ajax zijn eigen identiteit terug te geven, wetende dat hij ook nog eens een seizoen lang met Arne Slot heeft samengewerkt bij Liverpool. En Marcel Keizer met je volle verstand de rechterhand maakt, Urby Emanuelson met een mooi Ajax-verleden als Ajax-DNA nummer 3 erbij haalt, dan heb je als nummer 4 Frank Peerenboom, ook met Ajax-achtergrond, erbij die geweldige analyses à la Tonny Bruins Slot kan maken van de tegenpartij", constateert Kraay.

"Daar begint het verkeerd te lopen, want Heitinga laat Peereboom niet alleen de analyses maken, maar laat hem die ook aan de volledige selectie presenteren", vervolgt hij kritisch. "En laat dat nou net niet zijn specialiteit zijn. Mede vanwege het feit dat hij gebrekkig Engels spreekt. Daarom zou Ajax hem willen vervangen voor Thomas Duivenvoorden", aldus Kraay, die verwacht dat Duivenvoorden niet alleen als vervanger voor Peereboom werd gezien. "Daar hebben ze bij Ajax echt wel een jeugdtrainer voor lopen, die dat ook kan", voorspelt hij.

"Het is echt klip en klaar dat Duivenvoorden niet alleen daarvoor gehaald zou worden. Hij zou echt een belangrijke tactische invulling mogen geven aan dit Ajax", weet Kraay. "Het zou wel zo zijn dat het een klein tikkie op het achterhoofd zou worden voor John Heitinga en Marcel Keizer. Anders doe je niet zoveel moeite om Duivenvoorden een paar weken lang te stalken om naar Amsterdam te komen. Want dat is gebeurd", besluit Kraay over de pogingen om de assistent-trainer van De Graafschap los te weken.