AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay ziet tweetal Ajax weigeren: "Zij hebben er echt geen zin in"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. weet dat Ajax een nieuwe hoofdtrainer én nieuwe technisch directeur zoekt. Volgens Kraay moet algemeen directeur Menno Geelen naar voren stappen, zeker nu blijkt dat grote namen als Erik ten Hag en Marc Overmars zijn afgevallen. 

"Ik heb nu de indruk dat Menno Geelen min of meer de baas wordt en die moet zijn verantwoordelijkheid dan ook maar flink gaan pakken", begint Kraay bij Voetbal International, die daarna de circulerende namen van Marc Overmars en Erik ten Hag bespreekt. "Overmars had en heeft daar totaal geen zin meer in, voor hem is Ajax een gepasseerd station, dus na de néé van Marc, was het ook meteen drie keer nee van Erik ten Hag. Die had geen trek om in een mijnenveld te stappen."

Volgens Kraay zijn er meerdere mogelijkheden. "Ik had het net al over de ideale Ajax-wereld en die wereld hadden ze in Amsterdam ook heel graag ingevuld met Robert Eenhoorn en Max Huiberts", weet de columnist. "Dan heb je ook rust, met twee topmensen zonder ego, bij wie de opleiding eindelijk weer op een, twee en drie staat. Maar ook zij hebben er echt geen zin in."

"Jordi Cruijff wordt genoemd en zonder dat hij nu 125 jaar technisch directeur is geweest, snap ik wel dat met name de Ajax-supporters snakken naar een vleugje Cruijff", vindt Kraay. "Ondanks het feit dat hij alleen als td heeft gewerkt bij Maccabi Tel Aviv, even Barcelona en Indonesië, begrijp ik dat je als Ajax-aanhanger opgewonden raakt van de romantiek die er rond de familie Cruijff hangt."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kraakt beleid van Ajax: "Een absolute nobody"

0
Johan Derksen

Johan Derksen: "Hij heeft alles wat Frenkie de Jong niet heeft"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd