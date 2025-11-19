Kraay ziet tweetal Ajax weigeren: "Zij hebben er echt geen zin in"

"Ik heb nu de indruk dat Menno Geelen min of meer de baas wordt en die moet zijn verantwoordelijkheid dan ook maar flink gaan pakken", begint Kraay bij Voetbal International, die daarna de circulerende namen van Marc Overmars en Erik ten Hag bespreekt. "Overmars had en heeft daar totaal geen zin meer in, voor hem is Ajax een gepasseerd station, dus na de néé van Marc, was het ook meteen drie keer nee van Erik ten Hag. Die had geen trek om in een mijnenveld te stappen."

Volgens Kraay zijn er meerdere mogelijkheden. "Ik had het net al over de ideale Ajax-wereld en die wereld hadden ze in Amsterdam ook heel graag ingevuld met Robert Eenhoorn en Max Huiberts", weet de columnist. "Dan heb je ook rust, met twee topmensen zonder ego, bij wie de opleiding eindelijk weer op een, twee en drie staat. Maar ook zij hebben er echt geen zin in."

"Jordi Cruijff wordt genoemd en zonder dat hij nu 125 jaar technisch directeur is geweest, snap ik wel dat met name de Ajax-supporters snakken naar een vleugje Cruijff", vindt Kraay. "Ondanks het feit dat hij alleen als td heeft gewerkt bij Maccabi Tel Aviv, even Barcelona en Indonesië, begrijp ik dat je als Ajax-aanhanger opgewonden raakt van de romantiek die er rond de familie Cruijff hangt."