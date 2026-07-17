Krabbendam doet onthulling: "Reiziger was de droom van de KNVB"
Michael Reiziger gold binnen de KNVB als de ideale kandidaat om Ronald Koeman op termijn op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat stelt VI-journalist Martijn Krabbendam in het programma Vandaag Inside. De suggestie kan echter niet rekenen op veel enthousiasme van René van der Gijp en Johan Derksen.
Tijdens de discussie over de toekomstige bondscoach van Oranje schuift Krabbendam de naam van Reiziger naar voren. Volgens de VI-watcher was de trainer al langer in beeld bij de voetbalbond. "Reiziger was de droom van de KNVB. Nigel de Jong gaf al voor het WK aan dat hij bezig is met de opvolging van Koeman. Dus ik denk dat ze eerst Reiziger wilden doorschuiven. Hij heeft het wel van dichtbij kunnen zien, dus ik snap niet dat het zo lang duurt voordat er een nieuwe bondscoach is."
Johan Derksen ziet weinig in een mogelijke aanstelling van Reiziger als opvolger van Koeman. De analist plaatst vooral vraagtekens bij zijn ervaring op het hoogste niveau. "Reiziger ambieerde het zelf ook, maar hij heeft nog nooit een team op het hoogste niveau getraind. Ja, Jong Ajax, maar die staan onderaan in de Keuken Kampioen Divisie."
René van der Gijp sluit zich aan bij de kritiek van zijn tafelgenoot. Ook hij is niet overtuigd van de kwaliteiten van Reiziger als toekomstig bondscoach. "Iedereen heeft toch die belachelijke documentaire van Jong Oranje gezien?"
Reiziger is momenteel al drie jaar verantwoordelijk voor Jong Oranje. Eerder werkte de voormalig international als trainer in verschillende functies bij Ajax en Sparta, waarmee hij ervaring opdeed in meerdere technische rollen.
Ajax bevestigt vertrekt van negentienjarige aanvaller naar Qatar
Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"
Krabbendam doet onthulling: "Reiziger was de droom van de KNVB"
'Italiaanse club denkt aan Godts als alternatief voor Summerville'
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'
Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'
AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"
FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"
"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"
Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"
In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in
Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League
Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"
Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"
Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind
'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'
Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"
Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"
Florian Plettenberg: 'Ajax aast op aanvaller (21) van KRC Genk'
Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"
'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"
Ouazane maakt indruk bij Ajax: "Definitief naar de A-selectie"
Gloukh: "Hij adviseerde vorig jaar positief over de Eredivisie"
Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"