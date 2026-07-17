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Nederlands elftal

Krabbendam doet onthulling: "Reiziger was de droom van de KNVB"

Amber
bron: Vandaag Inside
Michael Reiziger
Michael Reiziger Foto: © Pro Shots

Michael Reiziger gold binnen de KNVB als de ideale kandidaat om Ronald Koeman op termijn op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat stelt VI-journalist Martijn Krabbendam in het programma Vandaag Inside. De suggestie kan echter niet rekenen op veel enthousiasme van René van der Gijp en Johan Derksen.

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Tijdens de discussie over de toekomstige bondscoach van Oranje schuift Krabbendam de naam van Reiziger naar voren. Volgens de VI-watcher was de trainer al langer in beeld bij de voetbalbond. "Reiziger was de droom van de KNVB. Nigel de Jong gaf al voor het WK aan dat hij bezig is met de opvolging van Koeman. Dus ik denk dat ze eerst Reiziger wilden doorschuiven. Hij heeft het wel van dichtbij kunnen zien, dus ik snap niet dat het zo lang duurt voordat er een nieuwe bondscoach is."

Johan Derksen ziet weinig in een mogelijke aanstelling van Reiziger als opvolger van Koeman. De analist plaatst vooral vraagtekens bij zijn ervaring op het hoogste niveau. "Reiziger ambieerde het zelf ook, maar hij heeft nog nooit een team op het hoogste niveau getraind. Ja, Jong Ajax, maar die staan onderaan in de Keuken Kampioen Divisie."

René van der Gijp sluit zich aan bij de kritiek van zijn tafelgenoot. Ook hij is niet overtuigd van de kwaliteiten van Reiziger als toekomstig bondscoach. "Iedereen heeft toch die belachelijke documentaire van Jong Oranje gezien?"

Reiziger is momenteel al drie jaar verantwoordelijk voor Jong Oranje. Eerder werkte de voormalig international als trainer in verschillende functies bij Ajax en Sparta, waarmee hij ervaring opdeed in meerdere technische rollen.

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