Krabbendam over kampioenskoers Ajax: "Dan hadden ze je opgenomen"

"Of Ajax nog kampioen gaat worden? Ze krijgen nu NEC-thuis, FC Groningen-uit en FC Twente-thuis", begint voormalig Ajacied Wim Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "FC Groningen is wel een lastige, want die doen het hartstikke goed. En als laatste thuis tegen FC Twente?"

Gelegenheidspresentator Martijn Krabbendam ziet in die laatste wedstrijd niet veel problemen voor de Amsterdammers. "Dat FC Twente is ook helemaal niks dit jaar. Dat is echt verschrikkelijk. Dus die vier punten zouden genoeg moeten zijn."

"Als Ajax had verloren van Sparta, dan had de spanning nog kunnen toeslaan. Dan was het gat drie punten geweest en ze hebben een slechter doelsaldo dan PSV. Maar Feyenoord-PSV komt er ook aan", gaat Kieft verder. "Bij een overwinning van Feyenoord kan Ajax kampioen worden", geeft Krabbendam aan. Gijp denkt ook dat de strijd wel gestreden is. "Toen Ajax bij PSV won had ik wel het idee dat ze kampioen worden."

"Als PSV bij Feyenoord verliest en Ajax wint van NEC, dan is Ajax kampioen. Dat had je toch ook niet kunnen voorspellen aan het begin van het seizoen?", besluit de Feyenoord-watcher van Voetbal International tot slot. "Dan was je opgenomen geweest."