Geschreven door Jordi Smit 08 jan 2021 om 09:01

Erik ten Hag heeft met Sébastien Haller eindelijk zijn gewenste centrumspits binnen voor de tweede seizoenshelft. De twee mannen werkten tussen 2015 en 2017 al succesvol samen bij FC Utrecht, waardoor zij weten wat ze aan elkaar hebben. Maar wat kan Ajax de komende seizoenen van een spits verwachten die het afgelopen half jaar bij West Ham United vooral genoegen moest nemen met een plaats op de reservebank?

De reacties waren niet direct positief toen Voetbal International donderdagochtend stelde dat Haller bijna van Ajax was. Toch heeft de 26-jarige aanvaller prachtige cijfers op zijn naam staan. Haller kreeg in het seizoen 2014/2015 voor het eerst bekendheid in Nederland, toen FC Utrecht hem huurde van AJ Auxerre. Het bleek een meesterzet van de Domstedelingen, want Haller maakte het ene na het andere doelpunt. In een half jaar tijd kwam Haller tijdens veertien basisplaatsen en drie invalbeurten tot maar liefst elf doelpunten en vijf assists, waarmee hij direct een hoog verwachtingspatroon voor het tweede seizoen creëerde.

FC Utrecht kocht hem in de zomer van 2015 voor 750.000 euro, waardoor hij officieel speler was in de Eredivisie. Onder leiding van de nieuwe trainer Ten Hag ging Haller vrolijk door met scoren en bereikte hij ook in zijn eerste volledige seizoen in Nederland een hoog doelpuntenaantal. In 37 wedstrijden, die hij allemaal met een basisplaats begon, maakte hij negentien doelpunten en zette hij vijf assists op zijn naam. Het seizoen erop speelde hij een wedstrijd minder voor FC Utrecht, maar hield hij zijn doelpuntenproductie wél in stand. Mede door zijn enorme fysieke kracht lukte het hem om vijftien doelpunten voor zijn team te maken en wederom vijf assists af te leveren.

Buitenlandse avonturen

Het waren succesvolle seizoenen voor FC Utrecht, dat in de Eredivisie achtereenvolgens op de vijfde en vierde plaats eindigde. Haller speelde een zeer belangrijke rol in die prestaties en dat bleef bij de binnenlandse topclubs en buitenlandse topcompetities niet onopgemerkt. Waar Ajax, PSV, Feyenoord en AZ niet toehapten, ging Haller in op de interesse uit Duitsland. Eintracht Frankfurt contracteerde de ijzersterke spits en dat bleek een ideale samenwerking te zijn. Samen met Luka Jović en Ante Rebić vormde Haller een gevreesd trio voor de Duitse verdedigingen en was hij al in het eerste seizoen zeer succesvol. Zo won Eintracht Frankfurt in de finale van de DFB Pokal met 1-3 van Bayern München.

Haller stond in het seizoen 2017/2018 bovenaan de topscorerslijst van zijn club. In 26 basisplaatsen en vijf invalbeurten was Haller goed voor negen goals en vier assists, waarmee hij de Duitse pers verbaasde. Niet alleen was hij belangrijk met zijn statistieken, ook had hij een belangrijk aandeel in het spelprincipe. De centrumspits bleek uitstekend in staat om mee te voetballen en ruimte voor zijn teamgenoten te creëren. Bovendien was Eintracht Frankfurt mede door het extreme loopvermogen van de Ivoriaan in staat om perfecte counters uit te voeren. Dat hij in zijn tweede seizoen nationaal én internationaal tot 39 wedstrijden kwam, waarin hij twintig treffers en twaalf assists op zijn naam zette, was dan ook geen verrassing.

Dat de transferwaarde door zijn sterke prestaties in een Europese topcompetitie verder steeg, bleek wel uit de transfersom die West Ham United medio 2019 op tafel legde. De Engelsen bleken heilig ervan overtuigd dat Haller de juiste versterking was en besloten daarom diep in de buidel te tasten. Maar liefst 50 miljoen euro legde de club op tafel om hem naar de vereniging te halen, maar in de Premier League had Haller het wat moeilijker. Desondanks kwam hij in het seizoen 2019/2020 tot 24 basiswedstrijden en acht invalbeurten, wat resulteerde in zeven goals en één assist. Dit seizoen speelde hij twintig wedstrijden in het basisteam en viel hij zesmaal in, goed voor drie goals. De rest van het seizoen zet hij dus voort bij Ajax.

Bewegelijke aanvaller

Met Haller haalt Ajax een échte nummer 9 in huis, die de afgelopen zes jaar bewees uit alle hoeken en standen een doelpunt te maken. Zo scoorde hij dit seizoen voor West Ham United ‘slechts’ drie keer, maar waren de doelpunten schitterend. Zijn eerste treffer van dit seizoen maakte hij in september van 2020, toen Wolverhampton op bezoek kwam. In de blessuretijd kopte hij een hoge voorzet tegendraads in de linkerhoek binnen. Zijn volgende doelpunt dateerde uit november 2020, toen hij tegen Sheffield United de enige goal van de wedstrijd maakte met een uithaal in de kruising. In december maakte hij tegen Crystal Palace echter de mooiste treffer, met een prachtige omhaal in de linker bovenhoek.

Ajax heeft dan ook een centrumspits binnen die in de Eredivisie voor de nodige doelpunten moet zorgen. Met de ervaring in de Bundesliga en Premier League in zijn rugzak gaat dat in de Nederlandse competitie ongetwijfeld lukken. Het voordeel van Haller is dat het een spits is die niet uitsluitend op de bal blijft wachten, maar ook zelf voortdurend in beweging is. Daarmee trekt hij de centrale verdedigers van de tegenstander met zich mee en creëert hij ruimte voor zijn medespelers om in het ontstane gat te duiken. Haller is met zijn uitstekende loopacties als geen ander in staat om vervolgens positie te kiezen in het strafschopgebied en op het juiste moment op de juiste plaats te staan.

Niet alleen in voetballend opzicht kan Haller zijn bijdrage leveren aan het Amsterdamse spel, ook heeft hij een groot voordeel met zijn lengte. De voorhoedespeler maakte in zijn carrière met zijn 1.90 meter lengte al menig doelpunt met zijn hoofd en zal dit bij Ajax niet nalaten. De lengte van Haller is mooi meegenomen, met onder meer de belangrijke wedstrijden in de Europa League in het vooruitzicht. De Amsterdammers zijn met hem eindelijk in staat om in de slotfase van de wedstrijd opportunistischer te spelen en van de kracht van Haller gebruik te maken, die goed in de lucht is. Daarmee heeft de ploeg van Ten Hag een extra wapen in huis.

Talentvolle spitsen

Vooropstaand is het logisch dat Ajax, ook in coronatijd, voor de beste mogelijkheden gaat en Haller naar de club haalt. Anderzijds lijkt de Amsterdamse clubleiding hem niet voor de bank te halen. Het betekent een slechter vooruitzicht voor spitsen als Lassina Traoré en Brian Brobbey, die juist dichtbij een basisplaats bij Ajax 1 leken te zitten. Dat gold vooral voor Traoré. De Afrikaan mocht dit seizoen al elfmaal aantreden in het eerste elftal en scoorde zeven doelpunten, waarvan vijf tegen VVV-Venlo. Hoewel Traoré een groot gedeelte van de maand december niet in actie kwam vanwege een blessure, leek hij in januari weer terug te keren in het basisteam. De komst van Haller verandert dat.

Ook de situatie van Brobbey wijzigt door de komst van Haller. De 18-jarige Amsterdammer was de laatste maanden met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola druk in onderhandeling met Ajax over een verlenging van zijn contract, die in de zomer van 2021 afloopt. Hoewel de voetballer aan het einde van 2020 aangaf bij de club te gaan verlengen, staat er nog altijd geen handtekening onder het vernieuwde contract. Met de interesse van buitenlandse clubs in het achterhoofd en het aantal spitsen dat hij bij Ajax voorlopig voor zich heeft, is het voor het bestuur van Ajax niet te hopen dat Brobbey toch eieren voor zijn geld kiest en de club zijn rug toekeert.

Concluderend haalt Ajax met Haller een spits binnen die met zijn kwaliteiten, ervaring en leeftijd de potentie heeft om de Ajax-revelatie van de tweede seizoenshelft te worden. De transfer betekent echter eveneens dat de Amsterdammers voorsorteren op de korte termijn en ervoor kiezen om de veelbelovende jeugd even in de wachtkamer te zetten. Het loopt daarmee het risico dat Traoré en Brobbey in de toekomst een deurtje verder kijken, maar aan de andere kant heeft Ajax dit seizoen ook doelpunten nodig om het voetbaljaar tot een succes te maken. Dat laatste zit met David Neres, Dusan Tadic, Anthony, Klaas-Jan Huntelaar én Haller voorlopig goed.