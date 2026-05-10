Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"

Michiel Kramer heeft in FC Rijnmond op ludieke wijze duidelijk gemaakt dat hij liever niet met Wout Weghorst wordt vergeleken. De spits van RKC Waalwijk verscheen in de regionale voetbaltalkshow met een nieuw kapsel, maar een opmerking over de aanvaller van Ajax kon hij allerminst waarderen.

De ervaren spits maakte vervolgens duidelijk dat de naam van Weghorst bij hem nog altijd gevoelig ligt. "Die naam moet je hier niet noemen! Die moet je niet noemen."

Daarmee verwees Kramer indirect naar het incident uit 2015, toen hij het als speler van Feyenoord aan de stok kreeg met Weghorst tijdens een duel met Heracles Almelo. Weghorst antwoordde destijds: "Ik liet me daarna verleiden tot een domme uitspraak van mijn kant. Ik heb geen behoefte om Kramer een oor aan te naaien, maar ik vind niet dat zijn woorden thuishoren op het voetbalveld."

Toen Nolles het voorval opnieuw ter sprake bracht, reageerde Kramer met een flinke dosis sarcasme. "Ik kan mij niet herinneren dat ik iets met Weghorst heb gehad", zei hij cynisch in FC Rijnmond.