Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Michiel Kramer heeft in FC Rijnmond op ludieke wijze duidelijk gemaakt dat hij liever niet met Wout Weghorst wordt vergeleken. De spits van RKC Waalwijk verscheen in de regionale voetbaltalkshow met een nieuw kapsel, maar een opmerking over de aanvaller van Ajax kon hij allerminst waarderen.
De ervaren spits maakte vervolgens duidelijk dat de naam van Weghorst bij hem nog altijd gevoelig ligt. "Die naam moet je hier niet noemen! Die moet je niet noemen."
Daarmee verwees Kramer indirect naar het incident uit 2015, toen hij het als speler van Feyenoord aan de stok kreeg met Weghorst tijdens een duel met Heracles Almelo. Weghorst antwoordde destijds: "Ik liet me daarna verleiden tot een domme uitspraak van mijn kant. Ik heb geen behoefte om Kramer een oor aan te naaien, maar ik vind niet dat zijn woorden thuishoren op het voetbalveld."
Toen Nolles het voorval opnieuw ter sprake bracht, reageerde Kramer met een flinke dosis sarcasme. "Ik kan mij niet herinneren dat ik iets met Weghorst heb gehad", zei hij cynisch in FC Rijnmond.
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen