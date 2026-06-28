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Kramer fileert Ajax-speler: "Klein kwalletje, komt niet oprecht over"

Rik Engelbertink
bron: De Oranjezomer
Michiel Kramer met een knotje
Michiel Kramer met een knotje Foto: © Pro Shots

Michiel Kramer vindt Wout Weghorst geen prettige man en meent dat Weghorst niet 'echt' is. De kersverse spits van FC Twente wordt omschreven als een 'klein kwalletje'. 

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"Ik heb respect voor zijn carrière", zegt de oud-spits bij De Oranjezomer. "Dat is heel netjes, hè?", zegt Kramer lachend. "Maar het is inderdaad wel een klein kwalletje. Dat zit hem in zijn manier van doen en laten. Ik heb ook tegen hem gespeeld toen hij nog bij FC Emmen zat." 

"Toen ging hij niet de Bijbel lezen voor de wedstrijd en water in zijn gezicht gooien in de catacomben. Ieder mens ontwikkelt zich, hè. Begrijp me niet verkeerd", aldus Kramer. "Soms heb ik het idee dat het bij hem allemaal iets te veel gemaakt is. Ik weet niet of het zo is, want ik ken hem niet. Puur vanaf de buitenkant vind ik het af en toe wat te overdreven."  

"Dat is prima, maar ik erger me er weleens aan", vervolgt Kramer. "Hij komt bij mij niet oprecht over. Daar heb ik dan altijd een beetje moeite mee. Ik ken hem niet, dus het zou zomaar kunnen dat het een hartstikke goede gozer is. Ik ken wel een paar spelers die hem kennen en die zeggen hetzelfde als ik."  

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