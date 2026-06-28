Kramer fileert Ajax-speler: "Klein kwalletje, komt niet oprecht over"

"Ik heb respect voor zijn carrière", zegt de oud-spits bij De Oranjezomer. "Dat is heel netjes, hè?", zegt Kramer lachend. "Maar het is inderdaad wel een klein kwalletje. Dat zit hem in zijn manier van doen en laten. Ik heb ook tegen hem gespeeld toen hij nog bij FC Emmen zat."

"Toen ging hij niet de Bijbel lezen voor de wedstrijd en water in zijn gezicht gooien in de catacomben. Ieder mens ontwikkelt zich, hè. Begrijp me niet verkeerd", aldus Kramer. "Soms heb ik het idee dat het bij hem allemaal iets te veel gemaakt is. Ik weet niet of het zo is, want ik ken hem niet. Puur vanaf de buitenkant vind ik het af en toe wat te overdreven."