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Kramer haalt uit naar Ajax-iconen: "Daar krijg ik allergie van"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Michiel Kramer
Michiel Kramer Foto: © BSR Agency

Michiel Kramer steekt zijn afkeer van Ajax niet onder stoelen of banken. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag vertelt in zijn nieuwe boek dat wedstrijden tegen de Amsterdammers altijd iets extra's bij hem losmaakten. Ook enkele oud-Ajacieden moeten het stevig ontgelden.

Kramer presenteert en signeert zijn boek binnenkort in Rotterdam. Amsterdam staat daarbij niet op de planning, vertelt hij met een lach aan het Algemeen Dagblad. "Nee, niet in Amsterdam. Dat hoeft ook niet."

Van echte haat wil Kramer niet spreken, al geeft hij toe dat zijn gevoelens richting Ajax behoorlijk sterk zijn. "Of ik Ajax haat? Haat is dom en zinloos. Maar het is bijna onbedwingbaar. Laat ik het zo zeggen: voor wedstrijden tegen Ajax dacht ik bij voorbaat al: een gele kaart zit erin."

Volgens Kramer zijn er ook spelers die voor hem precies uitstralen wat hij met Ajax associeert. In zijn boek noemt hij daarbij twee bekende namen. "Frank de Boer, Davy Klaassen. Van die typisch verheven Ajax-hoofden. Waar ik lagen allergie van krijg", schrijft Kramer.

Ook met voormalig Ajax-doelman Jasper Cillessen had Kramer weinig op. De twee botsten tijdens hun loopbaan geregeld met elkaar en de oud-spits haalt in zijn boek hard uit naar de keeper. "Jasper Cillessen, daar word ik niet passief-agressief van, maar sneller actief-agressief. Klagen als een mietje, maar dan doen alsof je een heel grote meneer bent... Een superkneus."

Volgens Kramer leefde dat gevoel destijds breder binnen de kleedkamer van ADO Den Haag. "In de kleedkamer van ADO leefde het bij Tommie Beugelsdijk, Vito Wormgoor, bij mij en eigenlijk bij iedereen: 'O, die Cillessen, als ik er eentje per ongeluk mag raken, laat het dan Cillessen zijn.'"

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