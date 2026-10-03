Kramer haalt uit naar Ajax-iconen: "Daar krijg ik allergie van"

Michiel Kramer steekt zijn afkeer van Ajax niet onder stoelen of banken. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag vertelt in zijn nieuwe boek dat wedstrijden tegen de Amsterdammers altijd iets extra's bij hem losmaakten. Ook enkele oud-Ajacieden moeten het stevig ontgelden.

Kramer presenteert en signeert zijn boek binnenkort in Rotterdam. Amsterdam staat daarbij niet op de planning, vertelt hij met een lach aan het Algemeen Dagblad. "Nee, niet in Amsterdam. Dat hoeft ook niet." Van echte haat wil Kramer niet spreken, al geeft hij toe dat zijn gevoelens richting Ajax behoorlijk sterk zijn. "Of ik Ajax haat? Haat is dom en zinloos. Maar het is bijna onbedwingbaar. Laat ik het zo zeggen: voor wedstrijden tegen Ajax dacht ik bij voorbaat al: een gele kaart zit erin."