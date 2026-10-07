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Kramer hekelt 'Ajax-hoofden': "Als je ergens tegenaan moet lopen"

Arthur
Michiel Kramer
Michiel Kramer Foto: © BSR Agency

Michiel Kramer heeft opnieuw zijn afkeer van Ajax laten blijken. De oud-spits heeft zich tijdens zijn carrière nooit stilgehouden over zijn gevoelens voor de Amsterdamse club en ook na het beëindigen van zijn profcarrière blijft hij zich er regelmatig over uitlaten.

In het programma Willem&Wessel van VoetbalPrimeur komt Kramer opnieuw met een sneer richting Ajax. In het gesprek wordt gesproken over spelers met een typisch "Ajax-gezicht". "Ze hebben wel een Ajax-gezicht. Dat kan, daar is niks mis mee."

Wanneer vervolgens wordt gevraagd of dat ook voor Ajax-icoon Sjaak Swart geldt, komt Kramer met een opvallende reactie.

"Bijvoorbeeld. Die heeft wel een hoofd waarvan je denkt: als je ergens tegenaan moet lopen", vertelt Kramer lachend.

Daarmee spreekt Kramer wederom zijn afkeer van Ajax uit. De voormalig spits staat al jaren bekend om zijn uitgesproken mening over de Amsterdamse club en laat ook na zijn actieve loopbaan weinig gelegenheid onbenut om daar een sneer naar te geven.

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