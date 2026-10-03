Kramer keek naar Ajacied: "Hij liep jankend de spelerstunnel in"
Michiel Kramer heeft afgelopen zomer een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. De inmiddels gestopte aanvaller kwam in zijn loopbaan onder meer uit voor Feyenoord, FC Utrecht, NAC Breda en ADO Den Haag. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Kramer terug op zijn carrière en haalt hij uit naar Wout Weghorst.
Kramer gebruikt regelmatig het woordje "maat" aan het einde van een zin. Dat doet hij volgens de aanvaller niet om vriendschap te benadrukken, maar simpelweg als stopwoordje. Ook wanneer hij over Weghorst praat, komt het woord voorbij. De twee kennen elkaar al langer. In 2015 kreeg Kramer het in De Kuip aan de stok met Weghorst, die destijds voor Heracles Almelo speelde. Weghorst riep volgens Kramer "ik neuk je focking moeder". Volgens Weghorst kwam die reactie nadat Kramer eerder het k-woord had gebruikt.
Kramer heeft zich in de loop der jaren verbaasd over de manier waarop Weghorst zich presenteert. Daarbij verwijst hij onder meer naar de momenten waarop de aanvaller voor de camera zichtbaar uit de Bijbel leest. "Ergens zal er toch wel iemand in die kleedkamer bij FC Twente tegen hem een keer vertellen dat het allemaal niet hoeft wat hij doet als de camera’s draaien? Ik speelde lang geleden in de eerste divisie al tegen hem. Toen zat hij trouwens niet vlak voor de wedstrijd, zoals hij bij Ajax deed, openlijk in de Bijbel te lezen. Misschien omdat er bij Emmen uit vooraf geen camera’s staan."
Kramer benadrukt dat hij niets tegen het geloof van Weghorst heeft, maar vindt dat de spits zich daar volgens hem te nadrukkelijk mee profileert. "Kijk, dat hij gelooft: prima, niks mis mee. Maar hij wil het allemaal maar laten zien. Wout ziet zichzelf volgens mij als het middelpunt van het universum. Ik zou er, als ik teamgenoot van hem was, gek van worden. Ik heb respect voor zijn carrière hoor, maar waarom moet hij 45 minuten na een wedstrijd tegen Argentinië nog contact zoeken met Messi?"
Toen Ajax de titel verspeelde tegen FC Groningen, keek Kramer ook naar Weghorst. "„Als Ajax in 2025 uit bij FC Groningen de landstitel verspeelt, sprint hij jankend de spelerstunnel in, waardoor natuurlijk de camera en aandacht naar jóú gaat. Alsof het voor jou het allerergst is dat het kampioenschap weg is, erger dan voor je teamgenoten."
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