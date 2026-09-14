Meldingen
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"

Arthur
Michiel Kramer
Michiel Kramer Foto: © BSR Agency

Feyenoord maakte zondag grote indruk door PEC Zwolle met liefst 0-7 te verslaan. Volgens voormalig Feyenoorder Michiel Kramer speelde de ploeg van Robin van Persie zelfs zijn beste wedstrijd van het seizoen. In een column op de website van 1908 spreekt hij vol lof over zijn oude club en trekt hij een vergelijk met Ajax.

"Je kan zeggen dat Zwolle een makkelijke tegenstander is, maar volgens mij tikte Feyenoord zo'n hoog niveau aan dat Zwolle vanaf minuut één kansloos was", stelt Kramer. De oud-spits ziet bovendien kansen voor Feyenoord om dit seizoen mee te doen om de landstitel. "Als ik zie dat er een bepaald niveau wordt aangetikt en dat vergelijk met Ajax en PSV, denk ik dat de verschillen momenteel niet zo heel groot zijn. Dan ga ik ervan uit dat Feyenoord mee gaat doen om het kampioenschap."

Toch baalt Kramer van het feit dat Feyenoord het in Zwolle opnieuw zonder steun van de eigen supporters moest doen. De club besloot eerder maatregelen te nemen na de ongeregeldheden tijdens het uitduel met SC Cambuur. "Ik blijf het alleen zo zonde vinden dat er gisteren weer geen uitsupporters waren om van dit Feyenoord te genieten", aldus Kramer. "Je merkt het ook aan spelers: de beleving is dan toch een stukje minder. Na een goal is het hartstikke stil, terwijl dat gevoel bij een vol uitvak toch anders is."

Zet in op Ajax tegen Willem II!

Ajax speelt dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Yves Bissouma

BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'

0
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"

BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'

'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'

'Update: Ajax meent goede kans te hebben op handtekening Bissouma'

Míchel deelt foto en maakt Ajax-fans gek: "Beste nog niet gezien"

Janse krijgt grote contractverlenging: "Hecht Cruijff waarde aan"

'Annekee Molenaar eindelijk open over breuk met Matthijs de Ligt'

Stepanov (FC Utrecht) evenaart Ajax-legende: "Die ken ik niet"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws