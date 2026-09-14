Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"

Feyenoord maakte zondag grote indruk door PEC Zwolle met liefst 0-7 te verslaan. Volgens voormalig Feyenoorder Michiel Kramer speelde de ploeg van Robin van Persie zelfs zijn beste wedstrijd van het seizoen. In een column op de website van 1908 spreekt hij vol lof over zijn oude club en trekt hij een vergelijk met Ajax.

"Je kan zeggen dat Zwolle een makkelijke tegenstander is, maar volgens mij tikte Feyenoord zo'n hoog niveau aan dat Zwolle vanaf minuut één kansloos was", stelt Kramer. De oud-spits ziet bovendien kansen voor Feyenoord om dit seizoen mee te doen om de landstitel. "Als ik zie dat er een bepaald niveau wordt aangetikt en dat vergelijk met Ajax en PSV, denk ik dat de verschillen momenteel niet zo heel groot zijn. Dan ga ik ervan uit dat Feyenoord mee gaat doen om het kampioenschap."

Toch baalt Kramer van het feit dat Feyenoord het in Zwolle opnieuw zonder steun van de eigen supporters moest doen. De club besloot eerder maatregelen te nemen na de ongeregeldheden tijdens het uitduel met SC Cambuur. "Ik blijf het alleen zo zonde vinden dat er gisteren weer geen uitsupporters waren om van dit Feyenoord te genieten", aldus Kramer. "Je merkt het ook aan spelers: de beleving is dan toch een stukje minder. Na een goal is het hartstikke stil, terwijl dat gevoel bij een vol uitvak toch anders is."