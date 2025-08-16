Kramer over oud-Ajacied: "Als je zo'n jongen aan de gang krijgt"

Michiel Kramer is ook dit jaar actief bij RKC Waalwijk. De ervaren spits nam deze week afscheid van Mohamed Ihattaren, die voor een contract bij Fortuna Sittard heeft gekozen. Kramer heeft veel vertrouwen in de oud-speler van Ajax.

"Ik denk dat iedere leek die naar hem kijkt, ziet dat er in dat linkerbeen heel veel gevoel en voetballend vermogen zit. Als je zo'n jongen aan de gang gaat krijgen, wordt je elftal zo veel sterker", zegt de aanvoerder van RKC Waalwijk bij ESPN. "Ik hoop gewoon dat hij in z'n kracht benut wordt en veel de bal heeft en beslissend kan zijn. Want wat ik zeg, in dat linkervoetje zit zo ongelooflijk veel kwaliteit. Dat is voor iedere ploeg een meerwaarde."

Kramer zag Ihattaren één seizoen aan het werk bij RKC Waalwijk en raakte onder de indruk. "Aan z'n voetballende kwaliteiten twijfel ik helemaal niet. Ik hoop dat hij het mentaal op kan blijven brengen en dat hij de lijn van vorig jaar bij Fortuna kan doortrekken. Dan komt het wel weer goed met Mo Ihattaren."