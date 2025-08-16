Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kramer over oud-Ajacied: "Als je zo'n jongen aan de gang krijgt"

Bjorn
bron: ESPN
Michiel Kramer
Michiel Kramer Foto: © Pro Shots

Michiel Kramer is ook dit jaar actief bij RKC Waalwijk. De ervaren spits nam deze week afscheid van Mohamed Ihattaren, die voor een contract bij Fortuna Sittard heeft gekozen. Kramer heeft veel vertrouwen in de oud-speler van Ajax.

"Ik denk dat iedere leek die naar hem kijkt, ziet dat er in dat linkerbeen heel veel gevoel en voetballend vermogen zit. Als je zo'n jongen aan de gang gaat krijgen, wordt je elftal zo veel sterker", zegt de aanvoerder van RKC Waalwijk bij ESPN. "Ik hoop gewoon dat hij in z'n kracht benut wordt en veel de bal heeft en beslissend kan zijn. Want wat ik zeg, in dat linkervoetje zit zo ongelooflijk veel kwaliteit. Dat is voor iedere ploeg een meerwaarde."

Kramer zag Ihattaren één seizoen aan het werk bij RKC Waalwijk en raakte onder de indruk. "Aan z'n voetballende kwaliteiten twijfel ik helemaal niet. Ik hoop dat hij het mentaal op kan blijven brengen en dat hij de lijn van vorig jaar bij Fortuna kan doortrekken. Dan komt het wel weer goed met Mo Ihattaren."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jorrel Hato voor Chelsea

Hato verklaart vertrek bij Ajax: "Ik heb er lang over nagedacht"

0
Kenneth Vermeer bij PEC Zwolle

Kenneth Vermeer duikt op bij amateurs voor 'tijdelijke spoedklus'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd