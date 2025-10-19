Het laatste Ajax Nieuws
Kramer over Weghorst-discussie: "Begint echt lachwekkend te worden"
Michiel Kramer Foto: © Pro Shots
Michiel Kramer uitte opnieuw zijn onvrede over de arbitrage in de Eredivisie. De spits, bekend om zijn uitgesproken mening, reageerde na enkele discutabele momenten dit weekend bij Ajax - AZ.
Zaterdagavond veroorzaakte Wout Weghorst opschudding met een elleboog op Wouter Goes in Ajax–AZ (0-2). Het leidde tot een afgekeurde aansluitingstreffer voor Ajax en een gele kaart voor Weghorst, tot frustratie van Kramer.
"Wat zijn die scheidsrechters allemaal aan het doen ey", schrijft de spits van RKC Waalwijk op X. "Gister moest Weghorst een rode kaart krijgen. Vandaag moet Koswal een rode kaart krijgen. Het begint echt lachwekkend te worden!"
