AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kramer over Weghorst-discussie: "Begint echt lachwekkend te worden"

Cherine
Michiel Kramer
Michiel Kramer Foto: © Pro Shots

Michiel Kramer uitte opnieuw zijn onvrede over de arbitrage in de Eredivisie. De spits, bekend om zijn uitgesproken mening, reageerde na enkele discutabele momenten dit weekend bij Ajax - AZ.

Zaterdagavond veroorzaakte Wout Weghorst opschudding met een elleboog op Wouter Goes in Ajax–AZ (0-2). Het leidde tot een afgekeurde aansluitingstreffer voor Ajax en een gele kaart voor Weghorst, tot frustratie van Kramer.

"Wat zijn die scheidsrechters allemaal aan het doen ey", schrijft de spits van RKC Waalwijk op X. "Gister moest Weghorst een rode kaart krijgen. Vandaag moet Koswal een rode kaart krijgen. Het begint echt lachwekkend te worden!"

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Leo Greiml en Oscar Gloukh

Ajax-aanwinst treedt in grote voetsporen: "Wil hetzelfde bereiken"

0
Wout Weghorst en Wouter Goes

"Het zou me niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd